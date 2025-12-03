مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان ارتقای توانایی دانش‌آموزان در مقابله با بحران‌ها و حوادث را از اولویت‌های آموزش و پرورش عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ناصر علی‌فر در حاشیه بیست‌وهفتمین مانور سراسری زلزله و ایمنی بیان کرد: هدف ما در آموزش و پرورش، ارتقای توانایی دانش‌آموزان در مقابله با بحران‌ها است.

وی افزود: معتقدیم که قدم اول ارتقای توانایی دانش‌آموزان، ارتقای توانایی‌های ذهنی و شناختی است تا دانش‌آموزان در مواقع بروز حوادث با آمادگی ذهنی در ابتدا خود و سپس اطرافیان را نجات دهند و این اولویت‌بندی اهمیت زیادی دارد.

علی‌فر با بیان اینکه معلمان و دانش آموزان باید در ابتدا شرایط سالم را برای خود و سپس برای سایر اطرافیان ایجاد کنند، اظهار داشت: بحرانی‌ترین لحظات، لحظاتی است که اتفاقی مثل زلزله رخ می دهد.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان تاکید کرد: در مواقع بحرانی باید ابتدا فرد به خود مسلط باشد تا بتواند سایر افراد را از خطرات ناشی از حوادث نجات دهد، به همین منظور مانور زلزله و ایمنی همزمان با سراسر کشور با هدف افزایش آگاهی ، آمادگی دانش آموزان در زمان وقوع زلزله ، ارتقای فرهنگ ایمنی در مدارس و کاهش خطرپذیری و تقویت تاب آوری جامعه برگزار شد.

بیست‌وهفتمین مانور سراسری زلزله و ایمنی همزمان با سراسر کشور در مدارس استان خوزستان و باحضور جمعی از مسئولان و به صورت نمادین در یکی از دبیرستان های ناحیه یک اهواز با شعار "مدارس ایمن ، جامعه تاب آور" اجرا شد.