مدیرکل شیلات خوزستان گفت: خوزستان با مجموع ۱۴۴ هزار تن تولیدات شیلاتی در حوزه صید از دریا و آبزیپروری در جایگاه سوم کشور قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید شریف موسوی با اشاره به جایگاه سوم خوزستان در زمینه تولید شیلاتی گفت: این استان در بخش آبزیپروری با ۹۶ هزار و ۴۲۰ تن تولید رتبه دوم کشور را به خود اختصاص داده و در حوزه صید از دریا در میان استانهای ساحلی رتبه چهارم کشور را داراست.
وی با اشاره به وجود ۲۲۰ کیلومتر نوار ساحلی و شناسایی اراضی قابل بهرهبرداری در توسعه اقتصاد دریا محور اظهارکرد: با ورود بخش خصوصی پروژههای متعددی در سواحل استان مطالعه و اجرا شده است؛ بهویژه در شهرستان هندیجان با سرمایهگذاری ۳۰ هزار میلیارد تومان از سوی سازمان اوقاف کشور، شهرک شیلاتی ۴۲۰۰ هکتاری بوطاهری در حال اجراست که پیشبینی میشود ۱۸ هزار و ۷۰۰ فرصت شغلی ایجاد کند.
وی همچنین از دیگر پروژههای فعال و در حال احداث پرورش میگوی هندیجان شامل مجتمعهای ۳۹۵ هکتاری، ۴۵۰ هکتاری شهرک کشاورزی، هزار و ۱۱۱ هکتاری و هزار و ۱۱۶ هکتاری و ۸۰۰ هکتاری خرمشهر با استفاده از آبهای نامتعارف نام برد.
موسوی ادامه داد: خوزستان در زمینه پرورش میگو با تولید دو هزار و ۴۶۳ تن در رتبه پنجم کشور قرار دارد و این میزان تولید نشاندهنده قابلیتهای بالقوه استان در گسترش زنجیره ارزش میگو و جذب سرمایهگذاریهای جدید در این حوزه است.
وی با اشاره به توسعه پرورش ماهیان خاویاری در شهرستانهای دزفول، شوش، شوشتر و گتوند بیان کرد: خوزستان با تولید ۱۲۹ تن گوشت و خاویار در رتبه ششم کشور قرار دارد و با توجه به ظرفیتهای طبیعی موجود در شهرستانهای شمالی از جمله ایذه، دزپارت و گتوند و پروژههای در حال احداث امکان ارتقای این جایگاه وجود دارد.
موسوی همچنین از اجرایی شدن طرح الگویی- ترویجی پرورش متراکم آبزیان با سامانه هوشمند تصفیه و بازچرخش آب در مرکز بازسازی ذخایر آبزیان شهید ملکی اهواز خبر داد و گفت: این طرح تلفیقی از مدلهای مختلف روشهای نوین تولید به منظور ترویج صحیح در سطح استان است.
وی با بیان اینکه حوزه اشتغال یکی از دغدغههای مهم استان و کشور است، افزود: بخش شیلات تاکنون بدون ایجاد آسیبهای زیستمحیطی، ۲۵ هزار کارت صیادی در بخش صید و ۲۰ هزار شغل در بخش آبزیپروری ایجاد کرده است و پیشبینی میشود با تکمیل پروژههای نیمهتمام و احداث طرحهای جدید در افق پنجساله، ۳۰ هزار شغل جدید به این بخش افزوده شود.
مدیرکل شیلات خوزستان در ادامه خواستار رفع موانع توسعه، تسهیل در فرآیندها و موافقت با ورود گونههای جدید پرورشی شد و گفت: با توجه به تغییرات اقلیمی و نیاز بازارهای جهانی تنوعبخشی به گونههای پرورشی ضرورت دارد؛ ادامه پرورش تکگونهای کپورماهیان، با وجود ناترازی منابع آب و هزینههای تولید، این صنعت را با چالش مواجه میکند.
موسوی با اشاره به سابقه ورود گونههای جدید افزود: در دهه هفتاد چندین گونه از جمله میگوی سفید هندی، میگوی ببری سیاه و در ادامه گونه وانامی وارد کشور شد. این گونهها از نظر مقاومت، سازگاری محیطی، سرعت رشد و بازده اقتصادی مورد بررسی قرار گرفتند و نتایج نشان داد وانامی بهدلیل عملکرد برتر، بهتدریج تبدیل به گونه غالب پرورش میگو در کشور شد.
وی با تاکید بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیت دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی استان گفت: با هدف تربیت نیروی انسانی آموزش دیده و فنی، در سال جاری چهار هنرستان تخصصی شیلات در شهرهای اهواز، شوشتر، آبادان و خرمشهر راهاندازی شده است.