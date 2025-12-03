پخش زنده
مهمترین راهکار احیای دریاچه ارومیه کاهش مصرف آب با فناوریهای نوین کشاورزی است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ نماینده فائو در ایران با تأکید بر اینکه کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی یکی از مهمترین اقدامات برای احیای دریاچه ارومیه است، گفت: استفاده از فناوریهای نوین شاه کلید رسیدن به این هدف است.
فرخ تایروف، در آیین افتتاحیه همایش هیدرولوژی ایران با محوریت دریاچه ارومیه افزود: کشاورزی نیازمند آب است، اما میزان مصرف آن بستگی مستقیم به فناوریهای مورد استفاده در این بخش دارد.
وی تصریح کرد: در ایران طی شش سال اخیر بارشها کاهش و دما افزایش یافته که همین موضوع مصرف آب را بیشتر کرده است.
نماینده فائو در ایران، با اشاره به تجربه مدیریت مصرف آب در حوضه دریاچه آرال گفت: مشکل کمبود آب در آنجا شدیدتر بود که آمادهایم تجربیات مدیریت مصرف آب در آن منطقه را برای دریاچه ارومیه نیز در اختیار قرار دهیم.
وی افزود: فناوریهایی وجود دارند که میتوانند مصرف آب در کشاورزی را کاهش دهد و خوشبختانه این فناوریها در ایران نیز قابل دسترسی هستند.
تایروف گفت: سیستمهای آبیاری قطرهای و فناوریهای بهتر دربرخی نقاط استفاده میشود که البته استفاده از این امر شرایطی دارد.
وی، با بیان اینکه در زمینهای کوچک کشاورزی استفاده از فناوریهای جدید چالش بیشتری ایجاد میکند، افزود: فائو در اینباره آماده حمایت از کشاورزان با زمینهای کوچک است.
نماینده فائو اضافه کرد: استفاده از فناوریهای نوین میتواند مصرف آب را تا ۴۰ درصد کاهش دهد که کمک بزرگی به ویژه به احیای دریاچه ارومیه است و ما آماده همکاری در این زمینه هستیم.
وی گفت: اقدامات لازم برای بهبود وضعیت دریاچه ارومیه در دستور کار قرار دارد و فردا در همایش ویژهای این برنامهها ارائه میشود.