رئیس اداره حفاظت محیط زیست چالدران گفت: نخستین نشست کمیته راهبری روز جهانی خاک در این شهرستان با حضور معاون عمرانی و برنامه‌ریزی فرمانداری و نمایندگان جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، امور عشایر و بهره‌برداران برگزار شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ حجت آذریار با بیان اینکه هدف از این نشست، تقویت برنامه‌های حفاظت از منابع خاک و توسعه روش‌های کشاورزی پایدار است، گفت: در این جلسه موضوعاتی از جمله مدیریت اصولی منابع خاک، بهره‌گیری از روش‌های کشاورزی سازگار با محیط زیست و راهکارهای کاهش چالش‌های زیست‌محیطی نظیر فرسایش خاک و کم‌آبی بررسی شد.

آذریار با اشاره به اهمیت این مناسبت افزود: روز جهانی خاک فرصتی برای یادآوری جایگاه حیاتی خاک در امنیت غذایی و پایداری اکوسیستم‌هاست و حفاظت علمی و مسئولانه از آن باید در اولویت برنامه‌های دستگاه‌ها و بهره‌برداران قرار گیرد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست چالدران در پایان تأکید کرد: موقعیت ویژه چالدران در تولید محصولات راهبردی، ضرورت ارتقای آگاهی عمومی و همکاری نزدیک دستگاه‌های اجرایی و بهره‌برداران را دوچندان می‌کند و تشکیل این کمیته می‌تواند گامی مؤثر در بهبود وضعیت خاک منطقه باشد.