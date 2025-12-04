به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ صالح محمدی گفت: امسال با پرورش راتون در بیش از ۶۰ هزار هکتار از شالیزار‌های گیلان بعد از برداشت برنج، ۴۸ هزار تن راتون یا شابج برداشت شد.

وی با اشاره به پرورش راتون بعد از برداشت برنج در همه شهرستان‌های گیلان، افزود: امسال شهرستان‌های رشت، صومعه‌سرا، آستانه‌اشرفیه و لاهیجان بیشترین سطح پرورش راتون استان را به خود اختصاص دادند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: صرفه‌جویی در هزینه و منابع، افزایش بهره‌وری و درآمد بیشتر در واحد سطح و همچنین کاهش نیروی کار، از مزایای پرورش راتون در شالیزار‌ها بعد از برداشت برنج است.

صالح محمدی افزود: شابج یا راتون پس از برداشت محصول برنج به دست می‌آید و به دلیل کیفیت بالا و سودآوری این نوع برنج، در سال‌های اخیر شالیکاران گیلان، برای پرورش آن به خوبی تلاش کرده‌اند.

وی گفت: راتون، برخلاف محصول برنج در کشت اول، به آسانی پرورش می‌یابد و این نوع برنج از جوانه زدن دوباره ساقه‌های برنج بعد از برداشت اول و با اندکی مراقبت رشد می‌کند و به کاشت دوباره نیاز ندارد.