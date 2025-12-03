صدور سند تکبرگ در کمترین زمان ممکن
صدور سند تکبرگی با توجه به لازمالاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول حدود یک هفته تا ۱۰ روز زمان میبرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ مدیرکل ثبت اسناد و املاک مازندران در رامسر با بیان اینکه تمامی معاملات املاک دارای سند باید از سامانه کاتب انجام شود، گفت: صدور سند تکبرگی در صورتی که نقشه سند با وضعیت موجود ملک مطابقت داشته باشد، حدود یک هفته تا ۱۰ روز زمان میبرد.
رضا نوروزی افزود: سامانه ثبت ادعا بهزودی فعال میشود و مردم دو سال فرصت دارند مدارک و مستندات مالکیتی خود را در آن بارگذاری کنند تا فرآیند صدور سند و سایر اقدامات حقوقی قابل پیگیری باشد.
او ادامه داد: ثبت نکردن ادعای مالیکت بر اموال غیر منقول در مهلت مقرر، سبب میشود ادعای افراد بر اموال منقول در مراجع قضایی یا اداری پذیرفته نشود.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک مازندران با بیان اینکه اشخاص حقیقی و حقوقی پنج سال مهلت داشتند اسناد دفترچهای خود را به سند تکبرگ تبدیل کنند، گفت: ۸۱ هزار پرونده امسال و از ابتدای اجرای قانون ۶۵۰ هزار فقره پرونده در مازندران تشکیل شده که این استان را به رکورددار کشور در این حوزه تبدیل کرده است.
نوروزی افزود: از مجموع ۸۱ هزار پرونده تشکیل شده در سال جاری، ۶۱ هزار فقره منجر به صدور رأی شده است