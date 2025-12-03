صدور سند تک‌برگی با توجه به لازم‌الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول حدود یک هفته تا ۱۰ روز زمان می‌برد.



به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ مدیرکل ثبت اسناد و املاک مازندران در رامسر با بیان اینکه تمامی معاملات املاک دارای سند باید از سامانه کاتب انجام شود، گفت: صدور سند تک‌برگی در صورتی که نقشه سند با وضعیت موجود ملک مطابقت داشته باشد، حدود یک هفته تا ۱۰ روز زمان می‌برد.

رضا نوروزی افزود: سامانه ثبت ادعا به‌زودی فعال می‌شود و مردم دو سال فرصت دارند مدارک و مستندات مالکیتی خود را در آن بارگذاری کنند تا فرآیند صدور سند و سایر اقدامات حقوقی قابل پیگیری باشد.

او ادامه داد: ثبت نکردن ادعای مالیکت بر اموال غیر منقول در مهلت مقرر، سبب می‌شود ادعای افراد بر اموال منقول در مراجع قضایی یا اداری پذیرفته نشود.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک مازندران با بیان اینکه اشخاص حقیقی و حقوقی پنج سال مهلت داشتند اسناد دفترچه‌ای خود را به سند تک‌برگ تبدیل کنند، گفت: ۸۱ هزار پرونده امسال و از ابتدای اجرای قانون ۶۵۰ هزار فقره پرونده در مازندران تشکیل شده که این استان را به رکورددار کشور در این حوزه تبدیل کرده است.





نوروزی افزود: از مجموع ۸۱ هزار پرونده تشکیل شده در سال جاری، ۶۱ هزار فقره منجر به صدور رأی شده است