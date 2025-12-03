

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ مدیر جهاد کشاورزی بابل با بیان اینکه بهسازی آب بندان‌های راهکاری برای تامین آب شالیزار‌ها و عبور از خشکسالی است، گفت: بهسازی ۱۹ هکتار از آب بندان‌های بابل برای بهره مندی ۱۰۰ هکتار از شالیزار‌های این شهرستان آغاز شده است

رحیم شهیدی پور افزود: بهسازی دو آب بندان قصاب ذالکان با مساحت ۱۰ هکتار و شهیدآباد با مساحت ۹ هکتار و سرمایه گذاری ۵۰ میلیارد ریالی آغاز شد و با این اقدام امکان ذخیره‌سازی آب برای ۱۰۰ هکتار از زمین‌های کشاورزی فراهم می‌شود.

او ادامه داد: بخش‌هایی از زمین‌های کشاورزی شهرستا نبابل در فصل زراعی گذشته با چالش کم‌آبی مواجه شده بودند و بهینه سازی این آب خوان‌ها زمینه‌ای برای تامین آب پایدار را فراهم می‌کند.

مدیر جهاد کشاورزی بابل گفت: استفاده بهینه از آب‌های سطحی حاصل از بارش باران، افزایش حجم ذخیره‌سازی آب، تقویت سفره‌های آب زیرزمینی و کمک به تغذیه بهتر چاه‌ها مزایای اجرای بهسازی آب‌بندان‌ها است.