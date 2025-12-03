پخش زنده
کارشناس اداره کل هواشناسی استان قم گفت: بیشینه دما امروز ۱۹ درجه سانتی گراد است که در روز جمعه با ۵ درجه کاهش به ۱۴ درجه سانتی گراد میرسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سعید اسماعیلی با اشاره به وضعیت هوای امروز گفت: آسمان صاف تا قسمتی ابری، در برخی ساعات افزایش ابر، وزش باد و در ارتفاعات بارش پراکنده شاهد خواهیم بود.
وی افزود: وضعیت هوا در دو روز آینده هم مانند امروز خواهد بود.
به گفته کارشناس اداره کل هواشناسی استان قم، خنکترین صبح گاه ۲۴ ساعت گذشته در شهر دستجرد با ۳.۳ درجه سانتی گراد و گرمترین بعدازظهر دیروز را هم در با پلنگ دره ۱۹.۳ درجه سانتی گراد ثبت شد.