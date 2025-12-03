به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ عبدالسلام مام عزیزی هدف ازاجرای این طرح را افزایش ذخیره سازی آب شهری متناسب با نرخ رشد جمعیت و پوشش دادن شهر در زمان نوسانات و کمبود آب شرب شهری عنوان کرد.

وی افزود: به دلیل عدم پیگیری برای جذب اعتبار مورد نیاز، این پروژه مهم راکد بوده که با پیگیری صورت گرفته، اعتبار لازم تخصیص و فاز دوم تکمیل و هم اکنون آماده بهره برداری است.

وی اظهار داشت: اجرای این پروژه در مجموع ۵۲ میلیارد ریال اعتبار هزینه و برای جمعیت شهری بالغ بر ۱۷ هزار نفر در شرایط اضطراری پاسخگو میباشد.

سرپرست فرمانداری اشنویه گفت: تاسیسات این مخزن شامل، احداث مخزن بتنی، نصب دوربین مدار بسته، حوضچه‌های شیر آلات ورودی و خروجی و احداث اتاقک کلرزنی و وصل لوله‌های خروجی مخزن به خط شبکه توزیع آب میباشد.

وی از زحمات مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان و مدیر آبفای شهرستان در این رابطه قدردانی کرد.