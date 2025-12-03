استاندار آذربایجان‌غربی با اشاره به وجود ظرفیت‌های گسترده توسعه‌ای در استان، گفت: دانشگاه می‌تواند در قالب ستاد فناوری و نوآوری که اخیراً در استان شکل گرفته، به محور اصلی توسعه تبدیل شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ رضا رحمانی امروز در آیین سالگرد تأسیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه و گرامیداشت هفته پژوهش، افزود: در آذربایجان‌غربی پنج ستاد شامل سرمایه‌گذاری، دریاچه ارومیه، مرز، مدیریت محله‌محور و همچنین فناوری و نوآوری ایجاد شده که حوزه فناوری نقش مهمی در تقویت دیگر بخش‌ها دارد.

وی همچنین با اشاره به اینکه منابع و سرمایه انسانی، اساس پیشرفت کشور و پایه حکمرانی محسوب می‌شود، خاطرنشان کرد: آذربایجان‌غربی باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فناورانه، در ردیف استان‌های پیشرو قرار گیرد و بستر‌های لازم برای این جهش در استان وجود دارد.

استاندار آذربایجان‌غربی به عقب‌ماندگی استان در برخی شاخص‌ها همچون درآمد سرانه و نسبت دانشجو به جمعیت نیز اشاره کرده و افزود: این شاخص‌ها باید به سطح مطلوب ارتقاء یابد و از هر اقدامی بخصوص در حوزه علمی برای جبران این عقب‌ماندگی حمایت خواهیم کرد.

رحمانی در پایان با تقدیر از فعالیت‌های دانشگاه آزاد اسلامی در استان، اضافه کرد: باید ارتباط صنعت و دانشگاه را تقویت و خلاء موجود برطرف شود تا زمینه شکوفایی هر دو بخش فراهم شود.