بهرهبرداری از طرح هادی ۱۰۰ روستای آذربایجانغربی
با حضور استاندار آذربایجانغربی آیین کلنگزنی پروژه احداث ۳۱۰ واحد مسکن حمایتی و بهرهبرداری از طرح هادی ۱۰۰ روستای آذربایجانغربی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ آیین کلنگزنی پروژه احداث ۳۱۰ واحد مسکن حمایتی در شهرستان نقده و بهرهبرداری از طرح هادی ۱۰۰ روستای استان ظهر امروز با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی و حجتالاسلام والمسلمین حسین روحانینژاد نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و رئیس شورای مرکزی بنیاد مسکن به صورت وبینار در ارومیه برگزار شد.
با تفاهمنامههای جدید و حمایتهای ملی، ظرفیت ساخت و نوسازی ۱۰ هزار واحد مسکن محرومان در آذربایجانغربی فراهم شده و ۱۹۶ طرح هادی، آسفالت ۳۸۰ روستا و راهاندازی ۷۶۶ پروژه مسکن محرومین در استان در حال اجراست.
طرح آسفالتریزی در ۳۸۰ روستا نیز با همکاری دهیاران و فرمانداران اجرا شده که ۲۲۷ میلیارد تومان از محل قیر رایگان و معادل همین مبلغ از سوی دهیاریها تأمین شده و این پروژهها در مجموع یکمیلیون و هفتصد هزار مترمربع آسفالت را شامل میشود.
امروز تنها ۱۰۰ پروژه از این مجموعه افتتاح شده و باقی پروژهها نیز در مناسبتهای مختلف مورد بهرهبرداری قرار میگیرد.