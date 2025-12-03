به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ آیین کلنگ‌زنی پروژه احداث ۳۱۰ واحد مسکن حمایتی در شهرستان نقده و بهره‌برداری از طرح هادی ۱۰۰ روستای استان ظهر امروز با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی و حجت‌الاسلام والمسلمین حسین روحانی‌نژاد نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و رئیس شورای مرکزی بنیاد مسکن به صورت وبینار در ارومیه برگزار شد.

با تفاهم‌نامه‌های جدید و حمایت‌های ملی، ظرفیت ساخت و نوسازی ۱۰ هزار واحد مسکن محرومان در آذربایجان‌غربی فراهم شده و ۱۹۶ طرح هادی، آسفالت ۳۸۰ روستا و راه‌اندازی ۷۶۶ پروژه مسکن محرومین در استان در حال اجراست.

طرح آسفالت‌ریزی در ۳۸۰ روستا نیز با همکاری دهیاران و فرمانداران اجرا شده که ۲۲۷ میلیارد تومان از محل قیر رایگان و معادل همین مبلغ از سوی دهیاری‌ها تأمین شده و این پروژه‌ها در مجموع یک‌میلیون و هفتصد هزار مترمربع آسفالت را شامل می‌شود.

امروز تنها ۱۰۰ پروژه از این مجموعه افتتاح شده و باقی پروژه‌ها نیز در مناسبت‌های مختلف مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.