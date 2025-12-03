به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجان‌غربی در جلسه شورای مدیران با حضور نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و رئیس شورای مرکزی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور با اشاره به صدور ۲۰۳ هزار جلد سند مالکیت واحد‌های مسکونی روستایی تاکنون در استان گفت: این اسناد مالکیت

بالغ بر ۸۱ درصد در یکهزار و ۹۷۳ روستای استان صادر و اعطا شده است.

علیرضا مقدم افزود: همچنین دو هزار و ۱۶۸ روستای بالای ۲۰ خانوار در این استان وجود دارد که هم اکنون همه آنها دارای تهیه طرح هادی بوده و یکهزار و ۳۲۲ روستا بالغ بر ۶۱ درصد شاهد اجرای طرح هادی هستند.

مقدم، با بیان اینکه طرح هادی یکهزار و ۶۵ روستا صرفاً در ۲۱ ماه اخیر انجام شده است، گفت: در زمینه استفاده از قیر نیز امسال به میزان ۹ میلیون مترمربع در سطح استان عملیاتی شده که از این میزان، سه میلیون و ۲۰۰ هزار مترمربع آن بالغ بر ۳۵ درصد در ۲۱ ماه اخیر بوده است.

وی، با بیان اینکه ۳۷ درصد واحد‌های روستایی مقاوم سازی شده‌است، افزود: تاکنون ۱۳۰ هزار و ۷۳۶ متقاضی به بانک معرفی شده که از این تعداد با همکاری مردم، ۹۳ هزار و ۴۲۱ واحد مقاوم سازی شده‌است.

نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و رئیس شورای مرکزی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور نیز در این نشست آموزش، مطالعه و تدوین مقاله در کنار برگزاری کارگاه‌های آموزشی با حضور اساتید برجسته یکی از محور‌های اصلی در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است و در این راستا باید متناسب با دانش روز حرکت کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین روحانی‌نژاد افزود: جوان سازی با محوریت الگوسازی و آموزش مدیران جدید باید مدنظر مدیران کل استان‌ها باشد چراکه این نهاد انقلابی در مسیر توسعه روستایی و عدالت محوری در مناطق محروم عمل می‌کند.

وی، با تأکید بر گستره خدمت در آذربایجان‌غربی گفت: وجود دو هزار و ۱۶۸ روستای بالای ۲۰ خانوار در این استان نشان از نیاز روستا‌های این استان به وظیفه ذاتی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است و امروز این نهاد با وجود ۲۸۱ همکار استانی نقش بسزایی در ایجاد عدالت محوری و ارائه خدمت بی منت دارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین روحانی‌نژاد، با اشاره به نقش ماشین آلات هم گفت: ناوگان ماشین آلات باید به سمت توسعه‌ای حرکت کند و شاخص آینده نگری باید در تمامی امور این ناوگان با تدابیر ویژه ترسیم شود.