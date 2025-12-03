پخش زنده
امروز: -
۲۰۳ هزار سند مالکیت واحدهای مسکونی روستایی آذربایجانغربی صادر شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آذربایجانغربی در جلسه شورای مدیران با حضور نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و رئیس شورای مرکزی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور با اشاره به صدور ۲۰۳ هزار جلد سند مالکیت واحدهای مسکونی روستایی تاکنون در استان گفت: این اسناد مالکیت
بالغ بر ۸۱ درصد در یکهزار و ۹۷۳ روستای استان صادر و اعطا شده است.
علیرضا مقدم افزود: همچنین دو هزار و ۱۶۸ روستای بالای ۲۰ خانوار در این استان وجود دارد که هم اکنون همه آنها دارای تهیه طرح هادی بوده و یکهزار و ۳۲۲ روستا بالغ بر ۶۱ درصد شاهد اجرای طرح هادی هستند.
مقدم، با بیان اینکه طرح هادی یکهزار و ۶۵ روستا صرفاً در ۲۱ ماه اخیر انجام شده است، گفت: در زمینه استفاده از قیر نیز امسال به میزان ۹ میلیون مترمربع در سطح استان عملیاتی شده که از این میزان، سه میلیون و ۲۰۰ هزار مترمربع آن بالغ بر ۳۵ درصد در ۲۱ ماه اخیر بوده است.
وی، با بیان اینکه ۳۷ درصد واحدهای روستایی مقاوم سازی شدهاست، افزود: تاکنون ۱۳۰ هزار و ۷۳۶ متقاضی به بانک معرفی شده که از این تعداد با همکاری مردم، ۹۳ هزار و ۴۲۱ واحد مقاوم سازی شدهاست.
نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و رئیس شورای مرکزی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور نیز در این نشست آموزش، مطالعه و تدوین مقاله در کنار برگزاری کارگاههای آموزشی با حضور اساتید برجسته یکی از محورهای اصلی در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است و در این راستا باید متناسب با دانش روز حرکت کرد.
حجتالاسلام والمسلمین روحانینژاد افزود: جوان سازی با محوریت الگوسازی و آموزش مدیران جدید باید مدنظر مدیران کل استانها باشد چراکه این نهاد انقلابی در مسیر توسعه روستایی و عدالت محوری در مناطق محروم عمل میکند.
وی، با تأکید بر گستره خدمت در آذربایجانغربی گفت: وجود دو هزار و ۱۶۸ روستای بالای ۲۰ خانوار در این استان نشان از نیاز روستاهای این استان به وظیفه ذاتی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است و امروز این نهاد با وجود ۲۸۱ همکار استانی نقش بسزایی در ایجاد عدالت محوری و ارائه خدمت بی منت دارد.
حجتالاسلام والمسلمین روحانینژاد، با اشاره به نقش ماشین آلات هم گفت: ناوگان ماشین آلات باید به سمت توسعهای حرکت کند و شاخص آینده نگری باید در تمامی امور این ناوگان با تدابیر ویژه ترسیم شود.