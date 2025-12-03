هرمزگان بهمن ماه میزبان دومین همایش بین‌المللی نباتات گرمسیری و نیمه‌گرمسیری و خرما و همایش بین‌المللی اقتصاد دریامحور با رویکرد تجارت، حمل‌ونقل و صنایع دریایی خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی هرمزگان در یکصد و یازدهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در هرمزگان گفت: برگزاری این همایش‌ها نشان‌دهنده عزم استان برای ایفای نقش محوری در توسعه کشاورزی محصولات گرمسیری و اقتصاد مبتنی بر دریا است.

محمدرضا صفا افزود: این اقدامات در چارچوب سیاست‌های کلان تقویت ارتباط میان علم و صنعت و بهره‌گیری از ظرفیت‌های ویژه هرمزگان در کریدور‌های بین‌المللی ترانزیت و توسعه کشت محصولات استراتژیک انجام می‌شود.

وی با تأکید بر اهمیت همکاری مشترک دولت و بخش خصوصی برای عبور از موانع اقتصادی گفت: هم‌افزایی این دو بخش بهترین و مؤثرترین راهکار برای حل مشکلات است و اتاق بازرگانی هرمزگان با جدیت این رویکرد را دنبال می‌کند.