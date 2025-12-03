پویش پاکسازی طبیعت در هشتگرد
به مناسبت روز جهانی خاک پویش پاکسازی طبیعت شهری در هشتگرد اجرا شد.
وی با تأکید بر ارزش والای خاک بهعنوان یکی از پایههای اصلی حیات انسانی افزود: این پویش با هدف افزایش آگاهی شهروندان در خصوص نقش حیاتی خاک، ترویج مدیریت پایدار و پیشگیری از تخریب آن برگزار شده است.
کلاته تصریح کرد: خاک نقشی اساسی در تولید غذا، ذخیره و پالایش آب، تنظیم اقلیم و فراهمسازی زیستگاههای طبیعی دارد و حفاظت از کیفیت آن برای سلامت جامعه و آینده زمین ضروری است.
رئیس اداره حفاظت محیطزیست ساوجبلاغ با اشاره به تداوم طرحهای پاکسازی محلات و طبیعت شهری توسط شهرداری هشتگرد اظهار کرد: بسیاری از آلودگیهای خاک ناشی از فعالیتهای انسانی است. ورود مواد سمی، رنگها، شویندهها، رهاسازی پسماندها و پلاستیکها در طبیعت موجب تخریب خاک و گسترش آلودگی میشود. به گفته وی، اجرای پویشهای مردمی و مشارکتی نقش مؤثری در فرهنگسازی و تنویر افکار عمومی دارد.