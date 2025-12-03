به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ،همزمان با روز جهانی خاک، پویش پاکسازی طبیعت شهری با هدف ارتقای آگاهی عمومی نسبت به اهمیت خاک و ضرورت حفاظت از آن در شهرستان ساوجبلاغ برگزار شد.

وی با تأکید بر ارزش والای خاک به‌عنوان یکی از پایه‌های اصلی حیات انسانی افزود: این پویش با هدف افزایش آگاهی شهروندان در خصوص نقش حیاتی خاک، ترویج مدیریت پایدار و پیشگیری از تخریب آن برگزار شده است.

کلاته تصریح کرد: خاک نقشی اساسی در تولید غذا، ذخیره و پالایش آب، تنظیم اقلیم و فراهم‌سازی زیستگاه‌های طبیعی دارد و حفاظت از کیفیت آن برای سلامت جامعه و آینده زمین ضروری است.

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست ساوجبلاغ با اشاره به تداوم طرح‌های پاکسازی محلات و طبیعت شهری توسط شهرداری هشتگرد اظهار کرد: بسیاری از آلودگی‌های خاک ناشی از فعالیت‌های انسانی است. ورود مواد سمی، رنگ‌ها، شوینده‌ها، رهاسازی پسماند‌ها و پلاستیک‌ها در طبیعت موجب تخریب خاک و گسترش آلودگی می‌شود. به گفته وی، اجرای پویش‌های مردمی و مشارکتی نقش مؤثری در فرهنگ‌سازی و تنویر افکار عمومی دارد.