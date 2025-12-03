در قالب طرح مطالبه‌گری محله‌محور، مسئولان اجرایی دهلران به میان اهالی رفتند تا مشکلات شهری از زبان مردم، کوتاه، مستقیم و پاسخ‌خواه مطرح شود.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ در قالب طرح مطالبه‌گری محله‌محور، مشکلات اساسی محله مسکن مهر دهلران با حضور امام جمعه، فرماندار و مسئولان خدمات‌رسان مطرح و بررسی شد.

حجت‌الاسلام «عظیمی‌فر» امام جمعه دهلران، اجرای طرح مطالبه‌گری محله‌محور را راهکاری برای شنیدن مستقیم مطالبات مردم دانست و گفت: این طرح با هدف حفظ کرامت شهروندان، ایجاد فضای پاسخ‌گویی و تعامل بی‌واسطه مردم و مسئولان اجرا می‌شود.

«مراد یگانه» فرماندار دهلران نیز با اشاره به اجرای این طرح در محلات و روستا‌های شهرستان بیان کرد: با طرح مطالبات، مشکلاتی که ممکن است از نگاه دستگاه‌ها پنهان مانده باشد، شناسایی و راهکار‌های رفع آن ارائه می‌شود.

«حسین پناهی» دادستان دهلران نیز با استناد به ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، تأمین زیرساخت‌های اولیه زندگی شهروندی را وظیفه قانونی شهرداری دانست و از شهردار خواست در سریع‌ترین زمان برای رفع کمبود‌های این محله اقدام کند.

در نشست این هفته که به‌طور ویژه به محله مسکن مهر اختصاص داشت، ساکنان مهم‌ترین مشکلات خود را شامل عدم آسفالت معابر، نبود شبکه فاضلاب، قطعی آب آشامیدنی، فقدان پارک، نانوایی، سالن ورزشی و مسجد اعلام کردند.