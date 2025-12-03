به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، این تعاونی روستایی با مهارت آموزی و ارائه تسهیلات در دو حوزه خیاطی و قالیبافی به اشتغال و تولید بانوان کمک کرده است.

این بانوی توانیاب نهاوندی نشان داده است که با یک حرکت کوچک می‌توان چرخه بزرگ از امید و اشتغال ساخت.

در استان همدان حدود ۳۳ هزار فرد داری معلولیت وجود دارد که بیش از ۱۰ هزار نفر توانسته‌اند برای خود و دیگران اشتغالزایی کنند.