نماینده ولی فقیه در استان مرکزی با اشاره به رشادتها و رویکردهای شهید مدرس، او را نماد مبارزه با ظلم و استعمارگری دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ نماینده ولی فقیه در استان افزود: این بزرگوار الگوی قابلتوجهی برای نسل امروز و آیندگان نمایندگان است؛ چون با شجاعتی بیبدیل نه از تهدیدهای رضاخان هراسید و نه تحت فشارها تسلیم شد، و رسالت خود را به هیچ وجه کنار نگذاشت. او حتی رضاخان را نیز در مسیر استیضاح قرار داد تا پس از پنج دوره حضور در مجلس، نامش از فهرستها کنار گذاشته و راه ورود او به مجلس مسدود شد.
نماینده ولی فقیه در استان مرکزی تأکید کرد: مسئولان فرهنگی و رسانهها باید برای معرفی این مرد بزرگ، تاریخساز، مجاهد فیسبیلالله و اثرگذار در عرصههای سیاسی و اجتماعی به نسل جوان بیشتر تلاش کنند.
آیتالله دری افزود: فرارسیدن سالروز شهادت شهید مدرس موقعیت ارزشمندی است تا بار تاریخی این قهرمان و جایگاه مجلس شورای اسلامی بهعنوان نهادی مردمی و حامی حقوق مردم و اصول انقلاب اسلامی مورد بررسی عمیق قرار گیرد.
وی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی نهتنها از طریق تصویب قوانین داخلی بلکه با تصویب رویههای راهبردی بینالمللی و نظارت دقیق بر عملکرد دولت، نقش کلیدی در حفظ استقلال و قدرت ملی ایفا کرده است. در چنین روزی با تأمل در تاریخ مجلس و مبارزات شخصیتهایی همچون آیتالله مدرس میتوان به اهمیت حضور و اثرگذاری این نهاد در زمینههای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی پی برد.
نماینده ولی فقیه در استان مرکزی یادآور شد: مجلس بهعنوان قوه قانونگذاری، نقشی بیبدیل در ایجاد یا حل موانع کشور ایفا میکند و مردم با شور و اشتیاق به پای صندوقهای رأی میآیند تا فرد اصلح را برای انجام وظایف قانونگذاری برگزیده و به مجلس بفرستند و نمایندگان نیز باید مانند شهید مدرس برای احقاق حقوق مردم، عدالت و توزیع عادلانه منابع ملی تلاش کنند و از اعتماد مردم برای منافع شخصی، حزبی یا گروهی استفاده نکنند.
آیتالله دری نجفآبادی مدیران و نمایندگان مجلس را به پیروی از منش مدرس دعوت کرد و یادآور شد: کشور بدون علم و بصیرت به جایی نمیرسد؛ از این رو مجلس کنونی نیز باید با استفادها و بازتابهای آموزههای مدرس، از ارزشهای اسلامی و ولایت فقیه دفاع کرده و راهی که او آغاز کرد را با جدیت دنبال کند.
وی تأکید کرد: شهید مدرس در قانونگذاری و دفاع از ارزشهای اسلامی گام برمی داشت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز باید همان مسیر را در دفاع از ارزشهای اسلامی و ولایت مطلقه فقیه پیمایش کنند تا با اتقان بیشتری به مبانی انقلاب اسلامی و تحقق اهداف آن رسیدگی کنند. این رویکرد میتواند همسو با انتشار صحیح حقایق دینی و تقویت انسجام ملی، به تقویت جایگاه ایران در منطقه و جهان بینجامد.
دهم آذر سالروز شهادت آیت الله سید حسن مدرس، روز مجلس نام گذاری شده است.