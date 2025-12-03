پخش زنده
رئیس سازمان شیلات ایران گفت: انتظار داریم ارزش صادرات آبزیان در ماههای آینده در مقایسه با عملکرد هفتماهه روند صعودی داشته باشد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حمزه رستمپور در نهمین نمایشگاه بینالمللی شیلات، آبزیان، ماهیگیری، غذاهای دریایی و صنایع وابسته گفت: میزان صادرات آبزیان کشور در هفتماهه نخست امسال به ۲۴۳ هزار تن با ارزش بیش از ۴۵۱ میلیون دلار رسیده است.
وی با اشاره به وضعیت بازار داخلی و خارجی آبزیان گفت: در حوزه بازار هیچ مشکلی وجود ندارد و بخشی از تولید به بازار داخلی عرضه و بخش دیگر صادر میشود.
رئیس سازمان شیلات ایران افزود: حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد میگوی تولیدی کشور صادر میشود و عمده مقاصد صادراتی میگو شامل کشورهای اروپایی، روسیه و کشورهای همسایه و عضو اوراسیا است، که در این مورد رکورد محسوب میشود.
رستم پور گفت: سازمان شیلات قیمتگذاری نمیکند و عرضه و تقاضا تعیینکننده قیمت است.
وی با بیان آخرین وضعیت پرورش ماهی در قفس و برنامههای شیلات در حوزه اقتصاد دریامحور، تصریح نمود: پرورش ماهی در دریا یکی از محورهای مهم توسعهای شیلات در سالهای اخیر بوده و خوشبختانه امسال شرایط تولید نسبت به سال گذشته رو به بهبود است و تولید ۱۰ هزار تُن ماهی در دریا (پرورش ماهی در قفس) را پیشبینی میکنیم.
رئیس سازمان شیلات ایران افزود:با روند صعودی تولید و توسعه تکثیر بچهماهی، از رشد قابل توجه پرورش ماهی در قفس برخورداریم.
رستم پورگفت: در سالهای ابتدایی توسعه این صنعت، با تمرکز عمده روی زیرساختها، برخی حلقههای مهم مانند تامین بچهماهی مغفول مانده بود، این موضوع به عنوان یکی از چالشهای جدی تولیدکنندگان، حتی وابستگی به واردات را ایجاد کرده بود.
وی افزود: تعداد مراکز تکثیر بچهماهی چهار مرکز بود که امسال با ایجاد شش مرکز دیگر، به ۱۰ مرکز تا پایان سال افزایش خواهد یافت که این اقدام نقش اساسی در پایداری تولید ماهی در قفس خواهد داشت.