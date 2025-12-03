به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، استاندار گیلان در این مراسم با بیان اینکه باید به معلولان و افراد دارای نقص جسمی، حرکتی و ذهنی درجامعه توجه بیشتری شود گفت: معلولیت به معنای محدودیت نیست و اگر مسولان و متولیان وظایف خود را در قبال این قشر به درستی انجام دهند شاهد موفقیت‌های بیشتر این عزیزان خواهیم بود، زیرا این افراد توانمندیشان اگر از متوسط جامعه بیشتر نباشد کمتر هم نیست.

هادی حق شناس با بیان اینکه باید همه افراد جامعه از حقوق برابر بهره‌مند شوند افزود: باید امکانات برابر برای همه مردم فراهم شود و در این میان توانخواهان از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند و گونه‌ای برنامه ریزی شود که صدایشان به گوش جامعه برسد.

مدیرکل بهزسیتی استان هم آماری از تعداد معلولان استان داد وگفت: هم اکنون ۵۱ هزار و ۶۰۰ توانخواه دراستان شناسایی شده‌اند که ۴۰ درصد دارای معلولیت شدید، ۲۶ درصد متوسط و ۲۹ درصد خفیف هستند.

جعفری افزود: برای رفاه بیشتر توانخواهان در تلاش هستیم تا با منتناسب سازی معابر و خیابان‌ها بتوانیم کمی از دغدغه‌های این قشر بکاهیم.