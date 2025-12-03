پیش بینی مه صبحگاهی برای لرستان
مدیرکل هواشناسی لرستان از کاهش دمای هوا و کاهش میدان دید افقی در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، کارشناس هواشناسی لرستان گفت: در شبانه روز گذشته پلدختر با ۲۱ درجه بالای صفر و نورآباد با ۴ درجه زیر صفر به ترتیب گرمترین و سردترین شهرهای استان بودند.
کبری غفوری نژاد افزود: دمای هوای خرم آباد مرکز استان نیز بین ۳ و ۱۷ درجه بالای صفر در نوسان بود.
کارشناس هواشناسی لرستان گفت: براساس نقشهها و مدلهای هواشناسی پنجشنبه پدیده مه صبحگاهی موجب کاهش میدان دید افقی خواهد شد و پوشش ابر پدیده غالب آسمان نیز است.
غفوری نژاد افزود: بار دیگر روز جمعه با توجه به گذر امواج کم دامنه از روی جو منطقه بهتدریج شاهد افزایش ابر خواهیم بود که از ساعات غروب در برخی نقاط بارشهای بهصورت خفیف و پراکنده گاهی رعدوبرق رخ خواهد داد.
غفوری نژاد ادامه داد: از نظر نوسانات دمایی امشب دماها کاهش مییابند.