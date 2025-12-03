به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، مجتبی دمیرچی‌لو اعلام کرد: یک گذرگاه مرزی جدید بر روی رودخانه ارس در ماه‌های آینده افتتاح می‌شود.

وی از احداث پل و گذرگاه مرزی جدید بر روی رودخانه ارس در منطقه کلاله - آقبند خبر داد و گفت: در ماه‌های آینده این گذرگاه گشایش خواهد یافت که به افزایش مبادلات اقتصادی بین دو کشور کمک می‌کند. این در حالی است که هم اکنون چهار نقطه مرزی آستارا، بیله سوار، جلفا و پلدشت بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی فعال هستند.

این مسئول دیپلماتیک گفت: جمهوری اسلامی ایران همواره بر لزوم آزادی سرزمین‌های اشغالی جمهوری آذربایجان تاکید داشته است و مواضع ایران در سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد و همچنین سازمان کنفرانس اسلامی و جنبش عدم تعهد و مشارکتی که ایران در تصویب قطعنامه‌هایی که دال بر تعلق این مناطق به جمهوری آذربایجان داشته، نشان دهنده این موضع اصولی ایران در طول ۳۰ سال گذشته است.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران همواره بر حل مسالمت‌آمیز مناقشه قره‌باغ تأکید داشته گفت: اولین سندی که در آن جمهوری ارمنستان تمامیت ارضی و حاکمیت جمهوری آذربایجان را مورد شناسایی قرار می‌دهد، سندی است که در تهران امضا شده است.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در جمهوری آذربایجان افزود: با آزادسازی مناطق و مذاکرات جاری، چشم‌انداز روشنی برای صلح به وجود آمده است.

مجتبی دمیرچی‌لو صلح و ثبات در قفقاز را یک شرایط نوین و فرصت جدید برای توسعه روابط ایران و کشور آذربایجان و اجرای طرح‌های متوقف شده مشترک مرزی دانست.