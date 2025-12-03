مدیر صندوق تامین خسارت‌های بدنی گیلان در گیلان گفت : به مناسبت روز بیمه جرایم دیرکرد تمدید بیمه‌نامه شخص ثالث ماشین های سبک ، سنگین ، ادوات کشاورزی و موتور سیکلت بخشوده می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، با موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی، بخشودگی جرایم دیرکرد تمدید بیمه‌نامه شخص ثالث برای ماشین های سبک ، سنگین، ادوات کشاورزی و موتور سیکلت ها با هدف تسهیل خرید بیمه‌نامه شخص ثالث، کاهش تبعات ناگوار اجتماعی و اقتصادی ناشی از حوادث رانندگی و حمایت از اقشار مختلف به ویژه گروه های آسیب پذیر جامعه ، ابلاغ شده است.

جزئیات بیشتر از زبان مدیر صندوق تامین خسارت های بدنی گیلان