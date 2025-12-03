هفته چهارم لیگ برتر والیبال با هفت دیدار در شهر‌های نور، ارومیه، گنبد، ورامین، یزد، اسلامشهر و تهران پیگیری شد و شهداب با شکست پیکان در صدر جدول باقی ماند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته چهارم دور رفت مرحله مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر مردان ایران امروز چهارشنبه ۱۲ آذر با هفت دیدار و یک دقیقه سکوت به احترام زنده‌یاد احمد گلچی داور بین المللی والیبال ایران و ناظر فدراسیون آغاز شد که گزارش کامل این دیدار‌ها به قرار زیر است:

فولاد سیرجان نخستین فاتح هفته چهارم

تیم فولاد سیرجان ایرانیان که در هفته سوم با شکست مس در دربی استان کرمان به رتبه دوم جدول با سه برد و هشت امتیاز رسید، این هفته در نور به مصاف مهرگان رفت.

این دیدار از ساعت ۱۶ در سالن امام خمینی (ره) نور آغاز شد و امیرهوشنگ منظمی و ابوالقاسم سیستانی‌پور به عنوان ناظران فنی و داوری نظارت آن را برعهده داشتند.

مرتضی اکرمی، مجتبی بیداریان و محمدوحید مهرپور نیز به عنوان داوران اول، دوم و ویدئوچک قضاوت این مسابقه را برعهده داشتند.

محراب ملکی، ابوالفضل مهدیان، پوریا حسین پور، امین نجفی، سهیل کمال آبادی، علی زارع و امین رضوی ترکیب شروع کننده تیم مهرگان نور در این مسابقه بودند.

فولاد مبارکه سیرجان نیز از امیرحسین ساداتی، علی رمضانی، امین خواجه، علی شفیعی، علی حاجی پور، محمد ولی زاده و مهدی مرندی (لیبرو) در ابتدای این دیدار بهره برد.

شاگردان بهروز عطایی در تیم فولاد سیرجان در ست نخست این دیدار ۲۵ بر ۱۸ به پیروزی رسیدند. در ست دوم تیم مهرگان عملکرد بهتری مقابل مدافع عنوان قهرمانی داشت، اما در نهایت ۲۸ بر ۲۶ نتیجه را واگذار کرد تا دو بر صفر عقب بیفتد.

فولادی‌ها در ست سوم نیز ۲۵ بر ۲۳ به پیروزی رسیدند تا علاوه بر پیروزی سه بر صفر مقابل حریف به عنوان نخستین فاتح هفته چهارم لیگ برتر مردان معرفی شوند و چهارمین پیروزی متوالی خود را جشن بگیرند.

این دیدار به مدت ۱۰۰ دقیقه طول کشید و سه کارت زرد داشت که تیم مهرگان اخطار تاخیر گرفت و اسماعیل مسافر از سیرجان و رضا رضایی بازیکن مهرگان کارت زرد دریافت کردند. این مسابقه یک هزار و ۱۰۰ تماشاگر داشت.

سومین برد شهرداری ارومیه در خانه به دست آمد

تیم شهرداری ارومیه که در هفته سوم در اصفهان نخستین شکست خود را در این فصل تجربه کرد، امروز در حالی در سالن غدیر ارومیه میزبان مس رفسنجان بود که دو تیم در هفته سوم مغلوب حریفان شدند.

مسعود یزدان‌پناه، مهرداد شوشتری، محمدرضا درفش کاویان و جواد مرآتی به ترتیب به عنوان ناظر فنی، ناظر داوری، داور اول و داور دوم، نظارت و قضاوت این مسابقه را برعهده داشتند.

تیم مس رفسنجان این مسابقه را با ترکیب فاضل پژومان، امیر حسین ناوی، مهران فیض امام دوست، جاوید اسمعیل زاده، امیررضا سرلک، احمدرضا صادقی، ناصر رحیمی پناه (لیبرو) شروع کرد.

تیم شهرداری ارومیه نیز از محمد فلاح، متین احمدی، امیررضا آفتاب آذری، سیلم چپرلی، ایلشن داوودی پور، جواد حسین آبادی و محمدرضا حضرت پور (لیبرو) در ابتدای این مسابقه بهره برد.

تیم میزبان در ست نخست با حمایت هواداران ۲۵ بر ۲۳ فاتح میدان شد، اما در ست دوم شهرداری ارومیه ۲۵ بر ۱۸ نتیجه را واگذار کرد تا تلاش دو تیم در ست شماری یک بر یک شود.

در ست سوم تیم ارومیه با اختلاف زیادی و ۲۵ بر ۱۳ نماینده مس را شکست داد و در ست شماری دو بر یک شد.

شاگردان عبدالرضا علیزاده در ست چهارم نیز ۲۵ بر ۲۱ به پیروزی رسیدند تا فاتح این دیدار با نتیجه سه بر یک شوند و به سومین برد خود در این فصل از رقابت‌ها دست یابند.

این دیدار که ۱۱۶ دقیقه طول کشید، دو هزار و ۵۰۰ تماشاگر و دو کارت زرد داشت. امیررضا آفتاب آذری از شهرداری ارومیه و علیرضا شاه علی بازیکن شماره هشت مس کارت زرد دریافت کردند.

سایپا در خانه مغلوب سپاهان شد

تیم فولاد مبارکه سپاهان با هدایت محمد محمدکاظم مربی خوش نام و خوش اخلاق والیبال کشورمان در هفته چهارم لیگ برتر مردان در سالن شهید گل عباسی ورامین میهمان سایپا تهران بود.

نماینده اصفهان در حالی به جدال نارنجی پوشان رفت که با دو برد هفت امتیاز در رتبه سوم جدول قرار داشت. سایپا هم بدون برد و امتیاز در جایگاه سیزدهم قرار داشت.

ناظر فنی این دیدار خلیل یگانه مجد است و علی یاوری به عنوان ناظر داوری عمل کرد. قادر صادقی و وحید خراسانی نیز داوران اول و دوم این مسابقه بودند.

رضا صفایی سرمربی سایپا تهران در ابتدای این مسابقه از ترکیب مجتبی قلی زاد (کاپیتان)، امیر خداپرست، مهرداد شیبانی، میلاد مومنی، امیر افشار، احد رضایی و رضا اصلانی (لیبرو) استفاده کرد.

همچنین در آنسوی میدان سهند الله وردیان، امیرحسن فرهادی، شایان شاهسوند، امیر غفور، علیرضا بهبودی (کاپیتان)، محمدرضا موذن (لیبرو) و آرمین تشکری بازیکنان شروع کننده تیم فولاد مبارکه سپاهان بودند.

نارنجی پوشان به رغم میزبانی در ست اول و دوم ۲۳ بر ۲۵ و ۱۷ بر ۲۵ مغلوب میهمان خود شدند تا در آستانه چهارمین شکست خود قرار گیرند.

تیم سایپا در ست سوم ۲۵ بر ۱۹ به پیروزی رسید تا دومین ست برده خود در این فصل را ثبت کند و در مسابقه با فولاد مبارکه سپاهان دو بر یک شود.

ست چهارم این دیدار ۲۵ بر ۲۱ به سود سپاهان تمام شد تا سایپا در بازی خانگی سه بر یک مغلوب حریف شود و همچنان بدون برد و در جدول مسابقات باقی بماند.

این مسابقه که ۷۰۰ تماشاگر در سالن شهید گل عباسی داشت به مدت ۱۲۵ دقیقه طول کشید و سه کارت زرد داشت. تیم سایپا اخطار تاخیر گرفت و سرمربی این تیم نیز کارت زرد دریافت کرد و در طرف مقابل امیرحسین فرهادی از تیم سپاهان کارت زرد دریافت کرد.

شهداب در صدر جدول باقی ماند

تیم شهداب یزد که در پایان هفته سوم همچنان صدر جدول را در اختیار داشت در یکی از این بازی‌های حساس این هفته و در سالن اختصاصی خود میزبان پیکان تهران بود. این دیدار در حالی شروع شد که شهداب با سه برد و ۹ امتیاز در رتبه نخست قرار داشت و پیکان با دو برد و ۶ امتیاز رتبه ششم جدول را در اختیار داشت.

حسین پورکاشیان و شهباز صدری ناظران فنی و داوری این مسابقه هستند و قضاوت آن را نیز کیوان عابدزاده، اسماعیل رزقی و نیما یزدان پناه به عنوان داوران اول، دوم و ویدئوچک برعهده داشتند.

شهداب یزد این دیدار با ترکیب عرشیا به نژاد، یونس قلیچ نیازی، سید محمد موسوی (کاپیتان)، یوسف کاظمی، ووک ایوانکویچ، شهروز همایون فرمنش و آرمان صالحی (لیبرو) آغاز کرد.

پیکانی‌ها نیز در ابتدای این مسابقه با ترکیب میلوش آرسنوسکی، خوزه ماسو، سید عیسی ناصری، مسعود غلامی (کاپیتان)، سعید جواهری، سید متین حسینی و مهران توانا (لیبرو) به میدان رفتند.

نخستین ست جدال حساس شهداب و پیکان ۲۵ بر ۲۱ به سود میزبان پایان یافت تا نماینده یزد تنها دو گام تا کسب چهارمین برد متوالی خود فاصله داشته باشد.

شاگردان محمدرضا تندروان در ست دوم ۲۵ بر ۲۳ به پیروزی رسیدند تا ثابت کنند پرافتخارترین تیم لیگ برتر مردان به سادگی نتیجه را به حریفان خود واگذار نمی‌کند.

پیکانی‌ها در ست سوم عملکرد به مراتب بهتری مقابل شهداب داشتند و تا امتیاز ۲۴ بر ۲۱ نیز پیش بودند، اما در نهایت ۲۹ بر ۲۷ نتیجه را واگذار کردند تا شهداب دو بر یک در ست شماری جلو بیافتد. سینا نیک پور که از اواخر ست اول برای پیکان به میدان آمد، تاثیر زیادی در عملکرد پیکان در ست‌های دوم و سوم داشت.

شاگردان مهدی مهدوی در ست چهارم این دیدار نیز ۲۵ بر ۱۴ به پیروزی رسیدند تا علاوه بر کسب چهارمین برد متوالی خود، در صدر جدول این رقابت‌ها باقی بمانند.

این مسابقه که دو هزار و ۵۰۰ تماشاگر داشت، در مدت ۱۳۳ دقیقه دنبال شد و ایوان کوویچ یک کارت زرد دریافت کرد.

پیروزی ارزشمند چادرملو مقابل صنعتگران امید

در بیست و هشتمین دیدار لیگ برتر والیبال مردان سال ۱۴۰۴ تیم صنعتگران امید با هدایت غلامرضا مومنی‌مقدم سرمربی تیم ملی جوانان کشورمان در خانه والیبال تهران میزبان چادر ملو اردکان بود.

دو تیم در هفته سوم حریفان خود را سه بر صفر شکست دادند و در حالی در این دیدار برای ثبت یک برد دیگر تلاش کردند که صنعتگران با دو برد و ۶ امتیاز در رتبه پنجم جدول بود و چادرملو اردکان با یک برد و سه امتیاز، ر جایگاه دهم را در اختیار داشت.

ناظر فنی این مسابقه عباس امانی شهرک بود و احمد سرمست نیز به عنوان ناظر داوری، ایفای نقش کرد.

همچنین قضاوت جدال صنعتگران با چادرملو اردکان را علیرضا قریب، مهدی نویدی نو و محمد نیک سرشت به عنوان داوران اول، دوم و ویدئوچک برعهده داشتند.

صنعتگران امید این مسابقه را با ترکیب طا‌ها بهبودنیا، عمران کوکجلی، حمزه زرینی، پویا آریاخواه، محمدرضا مشهدی، امیرحسین مدرسى و سجاد جلوداریان آغاز کرد.

علیرضا طلوع کیان سرمربی چادرملو اردکان نیز از علیرضا فرهانى، محمدامین حیدرى، علیرضا عبدالحمیدى، محمد وادى، حسین حاجى کلاته، آرمین قلیچ نیازى و محسن دلاورى در ابتدای این مسابقه بهره برد.

تیم میزبان در ست نخست این دیدار ۲۵ بر ۱۸ مغلوب چادر ملو شد تا به رغم میزبانی با چالش رو‌به‌رو شود، اما در ست دوم شاگردان غلامرضا مومنی مقدم ۲۵ بر ۲۳ به پیروزی رسیدند تا دو تیم در ست شماری یک بر یک برابر شوند.

در ست سوم تیم چادر ملو بار دیگر میزبان خود را ۲۵ بر ۱۷ شکست داد تا تنها یک گام تا پیروزی نهایی فاصله داشته باشد، اما در ست چهارم صنعتگران ۲۵ بر ۲۰ به پیروزی رسید تا جدال دو تیم به ست حساس پنجم کشیده شود.

ست پنجم این دیدار با امتیاز ۲۰ بر ۱۸ به سود چادر ملو به پایان رسید تا شاگردان طلوع کیان یک برد ارزشمند در تهران به دست آورند و دومین پیروزی خود را جشن بگیرند.

این دیدار ۱۵۵ دقیقه طول کشید، ۳۰۰ تماشاگر داشت و دو تیم چادرملو و صنعتگران کارت تاخیر دریافت کردند. همچنین تیم امین درغنه از تیم چادرملو کارت زرد گرفت و پویا آریاخواه از صنعتگران و علیرضا عبدالحمیدی از چادر ملو از داور اول کارت قرمز دریافت کردند.

نخستین پیروزی استقلال گنبد در جدالی ۱۶۹ دقیقه‌ای به دست آمد

تیم استقلال گنبد که بعد از ۶۲۱ روز با حمایت فدراسیون والیبال به لیگ برتر والیبال مردان بازگشته است و هواداران پر شور گنبدی را به سالن المپیک این شهر آورده است، این هفته میزبان تیم رازین پلیمر تازه وارد لیگ برتر بود.

حمید راهجردیان و بهروز جعفری ناظران فنی و داوری این مسابقه بودند.

همچنین قضاوت این دیدار برعهده مرتضی حسن علایی، سجاد خان بابازاده و میلاد عرب اسماعیلی به عنوان داوران اول، دوم و ویدئوچک بود.

هاتف مختوم نژاد، وحید عابدنیا، موسی سخاوی (لیبرو)، بهزاد حیدرشاهی، قاسم کارخانه، مهرداد بابایی و متین تکاور ترکیب تیم شروع کننده استقلال گنبد در این مسابقه بودند.

رازین پلیمر نیز این مسابقه را با ترکیب علی ولی زاده، یونس رمضانی، عرفان محمدی، رسول خریداری، رضا آل جلیل و حامد نظری آغاز کرد.

گنبدی‌ها در ست نخست این دیدار ۲۵ بر ۱۹ به پیروزی رسیدند تا در چهارمین دیدار خود نخستین برد در ست را تجربه کنند، اما در ست دوم ورق برگشت و رازین ۲۵ بر ۲۳ به پیروزی رسید و دو تیم در ست شماری یک بر یک شدند.

شاگردان مرتضی هداوندی در ست سوم نیز ۲۵ بر ۲۱ به پیروزی رسیدند تا در آستانه یک برد ارزشمند در گنبد قرار گیرند.

در ست چهارم این مسابقه تصمیم داور مبنی بر دو ضرب شدن و تغییر آن پس از مشورت با داور دوم، حاشیه ایجاد کرد. در نهایت ست چهارم این دیدار که ۴۵ دقیقه طول کشید، ۲۹ بر ۲۷ به سود استقلال گنبد به پایان رسید تا جدال زیبای دو تیم به ست حساس پنجم کشیده شود.

تیم استقلال گنبد در ست پنجم در حالی ۱۵ بر ۱۳ به پیروزی رسید که در میانه ست رازین پلیمر چهار امتیاز پیش بود، اما گنبدی‌ها با پیروزی سه بر دو مقابل رازین به نخستین برد خود در این فصل لیگ برتر مردان دست یافتند از قعر جدول فرار کردند.

این دیدار که ۱۶۹ دقیقه طول کشید، بیش از دو هزار تماشاگر داشت. کامبیز یعقوبی سرمربی استقلال گنبد در این مسابقه کارت زرد دریافت کرد.

دومین پیروزی طبیعت در آخرین دیدار هفته چهارم به دست آمد

آخرین دیدار هفته چهارم لیگ برتر مردان به دلیل پخش تلویزیونی از ساعت ۱۸:۴۰ دقیقه شروع شد و دو تیم طبیعت و پاس گرگان به مصاف یکدیگر رفتند.

از نظر فاصله در جدول، دو تیم طبیعت و پاس نزدیکترین حریفان این هفته هستند که در رتبه‌های یازدهم و نهم جدول قرار دارند. نماینده اسلامشهر یک برد و دو امتیاز و نماینده گرگان یک برد و چهار امتیاز دارند.

نادر انصاری و محمدرضا آقایی به عنوان ناظران فنی و داوری، نظارت این مسابقه را برعهده دارند.

امید فولادی‌وندا (داور اول)، حامد آقابراری (داور دوم) و رمضان جلال (داور ویدئوچک) این مسابقه هستند.

طبیعت این دیدار را با ترکیب افشین فتاح، علی یوسف‌پور، امیر کرمی، عرفان نوروزی، امیرعلی فرج پور، بهنام حاجی پور و ابوالفضل قلی پور (لیبرو) شروع کرد.

عیسی سنگدوینی نیز در ابتدای این مسابقه از ترکیب مهدی ظفری، دانیال صادقی، کیاوش حیدری، موعود آقاپور، میربابک موسوی، مصطفی نجفی و حمیدرضا خجسته (لیبرو) در تیم پاس استفاده کرد.

تیم پاس گرگان در ست نخست این دیدار ۲۵ بر ۱۹ به پیروزی رسید، اما شاگردان ابراهیم وادی در ست دوم با نتیجه ۲۵ بر ۲۰ به پیروزی رسیدند تا دو تیم در ست شماری یک بر یک شوند.

در ست سوم این مسابقه باز هم تیم طبیعت فاتح میدان شد و ۲۵ بر ۱۹ به پیروزی رسید تا تنها یک گام تا دومین برد خود فاصله داشته باشد. در این ست مصطفی نجفی بازیکن پاس مصدوم شد و از زمین مسابقه خارج شد و این موضوع کار را برای نماینده گرگان سخت کرد.

جدال دو تیم در ست چهارم نیز ۲۵ بر ۱۹ به سود پاس به پایان رسید تا مسابقه به ست حساس پنجم کشیده شود.

در ست پنجم تیم طبیعت به مراتب عملکرد بهتری نسبت به پاس داشت و با شکست ۱۵ بر ۹ حریف به دومین برد خود در این رقابت‌ها دست یافت و چهار امتیازی شد.

نتایج کامل هفته چهارم لیگ برتر مردان

تیم‌های فولاد سیرجان ایرانیان، شهرداری ارومیه، فولاد مبارکه سپاهان، استقلال گنبد، چادرملو اردکان، شهداب یزد و طبیعت اسلامشهر در هفته چهارم لیگ برتر مردان موفق به شکست حریفان خود شدند که نتایج کامل این دیدار‌ها به قرار زیر است:

مهرگان نور صفر – فولاد سیرجان ایرانیان ۳ (۱۸ بر ۲۵، ۲۶ بر ۲۸ و ۲۳ بر ۲۵)

شهرداری ارومیه ۳ – مس رفسنجان یک (۲۵ بر ۲۳، ۱۸ بر ۲۵، ۲۵ بر ۱۳ و ۲۵ بر ۲۱)

استقلال گنبد ۳ – رازین پلیمر ۲ (۲۵ بر ۱۹، ۲۳ بر ۲۵، ۲۱ بر ۲۵، ۲۹ بر ۲۷ و ۱۵ بر ۱۳)

سایپا تهران یک – فولاد مبارکه سپاهان ۳ (۲۳ بر ۲۵، ۱۷ بر ۲۵، ۲۵ بر ۱۹ و ۲۱ بر ۲۵)

شهداب یزد ۳ – پیکان تهران یک (۲۵ بر ۲۱، ۲۳ بر ۲۵، ۲۹ بر ۲۷ و ۲۵ بر ۱۴)

صنعتگران امید ۲ – چادر ملو اردکان ۳ (۱۸ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۳، ۱۷ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۰ و ۱۸ بر ۲۰)

طبیعت اسلامشهر ۳ – پاس گرگان ۲ (۱۹ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۰، ۲۵ بر ۱۹، ۱۹ بر ۲۵ و ۱۵ بر ۹)

هفته پنجم مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر مردان ایران چهارشنبه ۱۹ آذر با هفت دیدار در شهر‌های سیرجان، تهران (سه بازی)، رفسنجان، اصفهان و اردکان پیگیری خواهد شد.