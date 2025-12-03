سخنگوی اورژانس استان آذربایجانشرقی گفت:بر اثر تصادف تریلی با پژو پارس و امویام در محور سرای–گمیچی ۲ نفر در دم جان باختند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،وحید شادینیا گفت:بر اثر برخورد یک دستگاه تریلی با پژو پارس و خودروی امویام در محور سرای – گمیچی متاسفانه ۲ نفر پیش از رسیدن نیروهای اورژانس در محل حادثه جان خود را از دست دادند.
وی افزود:سه نفر از مصدومان نیز پس از اقدامات اولیه توسط کارشناسان اورژانس و با استفاده از آمبولانس اورژانس خورخور و جزیره به بیمارستان امام خمینی(ره) ارومیه منتقل شدند.