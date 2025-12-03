فرشته اقتداری با شکست مقابل نماینده هنگ کنگ از راهیابی به مرحله یک هشتم نهایی مسابقات اسکواش رنکینگ جهانی در هند بازماند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، فرشته اقتداری اسکواش باز کیش و نماینده کشورمان در دور دوم مسابقات اسکواش رنکینگ جهانی، مقابل چینگ هی فونگ از هنگ کنگ با رتبه ۹۸ جهان سه بر صفر شکست خورد و از دور رقابتها حذف شد.

با توجه به برگزاری رقابت‌های جام جهانی اسکواش از هفته آینده در شهر چنای و حضور تیم ملی کشورمان در این رویداد مهم، فرشته اقتداری فرصت حضور در مسابقات ۱۵ هزار دلاری چنای را قبل از مسابقات جهانی بدست آورد.