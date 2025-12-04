فرماندار ورزقان گفت: با استفاده از منابع و ظرفیت‌های محلی در شهرستان ۳۰ کیلومتر از جاده‌های روستایی ورزقان و خاروانا آسفالت ریزی شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،صادق میکائیلی در جلسه شورای اداری شهرستان ورزقان گفت:با استفاده از منابع و ظرفیت‌های محلی در شهرستان ۳۰ کیلومتر از جاده‌های روستایی ورزقان و خاروانا با اعتبار ۹۰ میلیارد تومان در سه ماه گذشته آسفالت ریزی شده و در اختیار اهالی روستا‌ها قرار گرفته است.

وی افزود:با توجه به اینکه بیش از ۸۰ درصد جمعیت شهرستان در روستا‌ها ساکن هستند توجه به آبادانی روستا‌ها در کنار شهر ورزقان و خاروانا در دستور مدیریت شهرستان قرار دارد.