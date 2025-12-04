به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رییس شعبه جمعیت هلال احمر شهرستان آباده گفت: دوره فوریت‌های پزشکی در شرایط اضطرار با هدف افزایش سطح دانش تخصصی و مهارت‌های عملی نیرو‌های امدادی با حضور ۲۴ نجاتگر در این شهرستان برگزار شد.

علی سعادتمند افزود: آموزش داروشناسی، آشنایی با دارو‌های اورژانسی، نحوه صحیح و ایمن تزریق دارو‌های وریدی، اصول سرم‌تراپی و تمرین روش‌های مختلف رگ‌گیری از جمله محور‌های این دوره بود که به امدادگران و نجاتگران آموزش داده شد.

وی بیان کرد: تسلط نجاتگران بر مباحث دارویی و مهارت‌های عملی فوریت‌های پزشکی نقش موثری در افزایش کیفیت خدمات امدادی دارد.

شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.