دوره تخصصی فوریتهای پزشکی در شرایط اضطرار در آباده برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رییس شعبه جمعیت هلال احمر شهرستان آباده گفت: دوره فوریتهای پزشکی در شرایط اضطرار با هدف افزایش سطح دانش تخصصی و مهارتهای عملی نیروهای امدادی با حضور ۲۴ نجاتگر در این شهرستان برگزار شد.
علی سعادتمند افزود: آموزش داروشناسی، آشنایی با داروهای اورژانسی، نحوه صحیح و ایمن تزریق داروهای وریدی، اصول سرمتراپی و تمرین روشهای مختلف رگگیری از جمله محورهای این دوره بود که به امدادگران و نجاتگران آموزش داده شد.
وی بیان کرد: تسلط نجاتگران بر مباحث دارویی و مهارتهای عملی فوریتهای پزشکی نقش موثری در افزایش کیفیت خدمات امدادی دارد.
شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.