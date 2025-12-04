به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس مرکز مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان رضوی گفت: بارش باران و وقوع مه غلیظ صبح امروز تردد در جاده‌های اصلی و فرعی و مسیر‌های مه گیر استان را تحت تاثیر قرار داده است.

یوسف بنی اسدی افزود: هم اکنون باران درشهرستانهای تربت جام و محورهای مشهد - کلات(گوجگی)، سرخس - مشهد(مزداوند)در حال بارش است.

وی گفت : همچنین مه گرفتگی در محورهای باغچه - تربت حیدریه(رباط سفید)، بردسکن - سبزوار(البلاغ)، فریمان - تربت جام، تربت جام - صالح آباد(کله مل)، تربت حیدریه - باغچه گزارش شده است.