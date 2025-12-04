



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، بر اساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوا، عدد شاخص به ۱۶۹ رسیده است که بیانگر آلودگی هوا و تهدید سلامت شهروندان، به‌ویژه کودکان، سالمندان و بیماران قلبی و تنفسی است.

کارشناسان محیط‌زیست بر این باورند که آلودگی فعلی می‌تواند ناشی از افزایش ذرات معلق (PM ۲.۵) در اثر پدیده گرد و غبار، فعالیت‌های صنعتی و شرایط جوی پایدار باشد.

آنان تأکید دارند که در چنین شرایطی لازم است اطلاع‌رسانی عمومی، کنترل تردد وسایل نقلیه، آلاینده و بازرسی از منابع تولید آلودگی در اولویت دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.