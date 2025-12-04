در پایان سومین روز مسابقات بین‌المللی اسکی آلپاین در رشته مارپیچ بزرگ که در پیست سولدا ایتالیا برگزار شد، نمایندگان کشورمان در رده‌های ۵۹،۵۸ و ۶۰ قرار گرفتند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در پایان سومین روز از مسابقات بین‌المللی اسکی آلپاین در رشته مارپیچ بزرگ که در پیست سولدا ایتالیا برگزار شد، سید مرتضی جعفری موفق شد با اختلاف زمان ۱۳:۱۷ در رده ۵۸ و محمد ساوه شمشکی با اختلاف زمان ۱۳:۲۵ در رده ۵۹ و محمد کیادربندسری با اختلاف زمان ۱۳:۴۹ در رده ۶۰ قرار گرفتند.

این رقابت‌ها از اول تا چهارم دسامبر در رشته‌های مارپیچ کوچک و مارپیچ بزرگ پیگیری می شود و حضور تیم ملی اسکی آلپاین ایران بخشی از روند آماده‌سازی برای کسب سهمیه المپیک زمستانی ۲۰۲۶ میلانوکورتیناست.

هدایت تیم ملی بر عهده باقر کلهر (سرمربی) و بابک کیا شمشکی (مربی تیم ملی) است.