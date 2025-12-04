



به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ در این برنامه به بررسی آخرین وضعیت خلیج گرگان به عنوان بزرگترین خلیج ایرانی دریای خزر پرداخته می‌شود.

در هفته ایران جان در معاونت خبر صدا و سیمای گلستان در قالب ۱۳ برنامه گفت‌و‌گو محور به بررسی مهمترین چالش‌های استان پرداخته می‌شود.

ویژه برنامه خلیج گرگان امشب از ساعت ۲۳ به صورت زنده از شبکه خبر پخش خواهد شد.

موضوعاتی مانند منطقه آزاد اینچه برون، چالش‌ها و فرصت‌های سرمایه گذاری در گلستان، صنایع تبدیلی کشاورزی، گردشگری، محصولات راهبردی کشاورزی، تنش آبی و ریزگرد از جمله محور‌هایی خواهد بود که این ایام در قالب برنامه‌های گفت‌و‌گو مورد توجه قرار خواهد گرفت.