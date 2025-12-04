پخش زنده
امروز: -
دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه گفت: برای احیای دریاچه ارومیه بدنبال راهکارهای ترکیبی هستیم و استفاده از تجریبات و فناوریهای نوین در دستور کار ما است .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه در نشست کارگاه آغازین پروژه فائو برای کاهش مصرف آب کشاورزی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه با بیان این مطلب گفت: برنامههای احیای دریاچه ارومیه همه جانبه و ترکیبی است و تک راهکاری نیست.
رضا رحمانی افزود: در مسیر احیای دریاچه ارومیه هم به مصرف اب کشاورزی باید توجه کنیم وهم به اورده آب از منابع مختلف م همزمان برای استفاده از فناوریهای نوین ارزش قائلیم، چون معتقدیم شیوههای سنتی کارایی ندارند .
وی استفاده از هوش مصنوعی و ایدههای جامعه علمی را از دیگر برنامههای احیایی عنوان و اضافه کرد: همایش هیدرولوژی اب در دانشگاه ارومیه که دیروز برگزار شد یکی از ایننمونه هاست .
استاندار آذربایجان غربی با بیان اینکه دریاچه ارومیه ومحیط زیست اطراف ان برای مردم و دولت مهم است و شخص رئیس جمهور ومعاون اولش بطور مستنر پیگیر برنامههای احیای ان هسند گفت: قرارداری با فائو امضا کردیم تا از تجربیات فائو و دانش ان در راستای کاهش مصرف آب کشاورزی واستفاده موثر از آب استفاده کنیم .
رضا رحمانی افزود:نشست امروز موثر ومهم است و بر اساس یک برنامه مدون بصورت آزمایشی در ۳۲۷ هزار هکتار در شهرستانهای ارومیه، مهاباد، میاندواب و نقده اجرا می شود.
وی معیشت کشاورزان و توجه به شغلهای جایگزین را مهم دانست و تصریح کرد: ما کشاورزی را نادیده نخواهیم گرفت، چون قطب کشاورزی ایران هستیم، اما با اصلاح روشها به سمت کشاورزی مدرن با مصرف آب کم خواهیم رفت.
رضا رحمانی مشارکت مردم را رمز موفیت این طرح دانست و گفت: مردم با هوش وتعصب مثال زدنی خود ما را در این طرح برای احیای دریاچه ارومیه همراهی خواهند کرد، چون نیازمند این مشارکت هستیم.