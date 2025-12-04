پخش زنده
امروز: -
رئیس جمهور گفت: برای مردم احترام قائل هستم و وعدههای بیپشتوانه به آنها نمیدهم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رئیس جمهور ضمن عرض سلام به مردم کهگیلویه و بویراحمد گفت: ما چرا در انقلاب پیروز شدیم و عراق نتوانست یک وجب از خاک ما را بگیرد؟ آیا دولت پول داشت؟ سیستم نظامی درست داشت و سایر کشورها کمک عراق نکردند؟ و این که چرا نتوانستند این بود که همه مردم آمدند و از جان مایه گذاشتند و همه در صحنه بودند.
دکتر پزشکیان افزود: الان وضعیت پیچیدهتر از آن موقع است و سختیها هم بیشتر است و آمریکا و اسرائیل منتظرند تنشها و مشکلات بیشتر شود و برنامههای خود را در این کشور راه اندازی کنند.
وی با تاکید بر اینکه اگر توانستیم با همان اعتقاد دفاع مقدس به صحنه بیاییم پیروز هستیم، عنوان کرد: باید روحیه ایثار، جهادی و فدااکاری که مقام معظم رهبری فرمودند را داشته باشیم و اگر تصور کنیم که دولت اعتبار دارد و نمیدهد درست نیست و این موجب اختلاف میشود.
دکتر پزشکیان با اشاره به اینکه از ۲۱۵ مدرسه که در کهگیلویه و بویراحمد قرار بود تکمیل شود ۱۳۹ مدرسه با مشارکت مردم تکمیل شد، گفت: بقیه هم با همکاری همین مردم تکمیل میشود.
مسعود پزشکیان عنوان کرد: ژاپن مگر چه کاری کرده است؛ شما فکر کنید اینجا ژاپن هست و کار را انجام دهید، ما اگر موانع ایجاد کردیم برمیداریم شما هم کارها را انجام دهید و درستش کنید.
وی گفت: این آقای تاجگردون در راس کسانی است که بودجه را تقسیم میکند اگر بنظرتان درست تقسیم نشده یقه ایشان را بگیرید نماینده خودتان هم هست.
رئیس جمهور در نشست فرهیختگان و فعالان اجتماعی و فرهنگی کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه ما برای اولین بار در دولت فقط دو درصد افزایش بودجه دادیم و بقیه را قطع کردیم؛ نداریم پس قطع کردیم و پول چاپ نمیکنیم که تورم ایجاد کندگفت: اگر خوشتان میآید بگویم میدهیم بعد پول چاپ کنم که از جیب شما باشد و قدرت خرید مردم کم میشود.
رئیس جمهور خاطر نشان کرد: اگر بیاییم وعدههای دروغ بدهیم و کلنگ زنیهای بیجا انجام دهیم مشکلات و اختلاف بعدی را نیز به دست خود ایجاد کردیم ما تلاش میکنیم آن روحیه که توانست جنگ را اداره کند ایجاد کنیم تا از این بحران بیرون بیاییم.
دکتر پزشکیان با بیان اینکه ناترازی داریم و رهبر معظم انقلاب نیز فرمودند اسراف نکنیم، تاکید کرد: اگه مصرف گاز کارخانه را بالا ببریم و اینجور انتظار را بالا بردیم، باید برای ارزشها وقت بگذاریم تا پیشرفت کنیم و نباید فقط ادعاهای بیخود داشته باشیم، ده درصد صرفه جویی موجب میشود بسیاری از مشکلات برطرف شود.
وی با اشاره به اینکه راه برون رفت علم و دانش و تفکر بر مبنای کار و اندیشه است، عنوان کرد: برای این مهم، بالای یک میلیون مترمربع فضای آموزش برای مدراس درست شد این در حالی است که ما پول هم نداشتیم همچنین در تلاش هستیم که روش آموزش را نیز تغییر دهیم.
وی افزود: هر کس هر چقدر میتونه باید به صحنه بیاید به ما کمک کند اینجوری ما میتوانیم مشکلات را برطرف کنیم، باید این رفتار تبدیل به یک فرهنگ شود.
رئیس جمهور تصریح کرد: ما اختیار به استاندارها دادیم و او باید فکر کند و مشکلات را برطرف کنند، نیاز نیست من همه مناطق را ببینم
دکتر پزشکیان گفت: من جز خدا و مردم خودم به هیچ کست دل نبستم باید به میدان بیاییم و ایثار کنیم باید برای اعتقاد و باور در میدان بود، باید برای آبادی مملکت این مهم انجام گیرد.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه به دنبال شایسته سالاری هستیم و شبانه روز کار میکنیم تا مشکلات برطرف شود و این آن چیزی است که ما دنبال آن هستیم، ما بدون کمک سایر کشورها نیز موفق هستیم ولی با نگاه ایثار گری و با نگاه اتکا به توانمندیهای خود.
رئیس جمهور عنوان کرد: ما هیچ چیزتی کمتر از سایر کشورهای توسعه یافتنه نداریم و باید به جای کری خواندن همت کنیم و تواناییهای خود را به صحنه بیاوریم و همه شما میتوانید کارهای منجر به توسعه برای منطقه خود انجام دهید، اول نگاه را باید از سایر کشورها قطع کنیم و فقط به خود و تواناییهای خود توجه کنیم.
وی گفت: ما مانعها را از سد راه شما برمی داریم همه تلاش خود را برای رفع مشکلات و موانع به کار میگیرم ولی وعده دروغ نمیدهم، هفت میلیون میلیارد تومان پروژه کلنگ زنی کردند ولی همین جوری روی زمین ماندند اگه پول نبود چرا کلنگ زنی شد باید به اندازه پولی که هست طرح تعریف کنیم.
دکتر پزشکیان گفت: نباید وعدههای دروغ به مردم دهیم باید به اندازه منابع و داشته هایمان پول و اعتبار دهیم و نباید با مردم خلف وعده کنیم.
وی اضافه کرد: همه آنچه که در این استان امروز مصوب میشود به آن پایبند هستیم و در مقابل تعهد خود پاسخگو هستیم.
دکتر پزشکیان اضافه کرد: قول میدهم بر اساس عدالت تصمیم گیری شود ولی اینکه وعده بدهیم به هر طرح یک مبلغی اختصاص دهیم و آن طرحها باز هم نیمه تمام باقی بمانند درست نیست.
رئیس جمهور با بیان اینکه عامل تورم دولت و بانکها هستند، گفت: نمیخواهیم با وعدههای دروغ از جیب مردم پول دربیاریم و برای آنها تورم ایجاد و مشکلات بعدی را نیز ایجاد کنیم.
وی افزود: ما داریم دولت را کوچک میکنیم، مصرف خود را کم میکنیم و باید با صرفه جویی از بسیاری از بحرانها عبور کنیم.