صبر و استقامت مادران و همسران شهدا، ضامن بقای مکتب عاشورا

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدرضا بابایی در پیامی به مناسبت سالروز وفات حضرت‌ ام‌البنین (س) و روز تکریم مادران و همسران شهدا پیامی صادر کرد.

در این پیام آمده است: سیزدهم جمادی‌الثانی، سالروز وفات بانوی ایثار، حضرت‌ ام‌البنین (سلام‌الله علیها)، یادآور عظمت زنی است که در مکتب ولایت ذوب شد و چهار ماه منیر خود را فدای خورشید وجود حضرت اباعبدالله الحسین (ع) کرد.

نام‌گذاری این روز عزیز به عنوان «روز تکریم مادران و همسران شهدا»، انتخابی حکیمانه است تا فراموش نکنیم که اگر دلاوری شهیدان ضامن بقای این خاک بوده، صبر و استقامت مادران و همسران آنان، ضامن بقای مکتب عاشورا و امتداد این نهضت بوده است.

مادران و همسران شهدا، این شیرزنان ایران اسلامی، شاگردان ممتاز مکتب‌ام‌البنین هستند. آنان که با بصیرتی مثال‌زدنی، از عزیزترین سرمایه‌های جان و دل خود گذشتند و با دستان خویش، جوانان برومند و همسران وفادارشان را راهی میدان‌های نبرد حق علیه باطل کردند.

اگر امروز در دارالعباده یزد و در سراسر ایران اسلامی، امنیت، عزت و استقلال داریم، مدیون اشک‌های پنهانی و صبوری‌های آشکار بانوانی هستیم که کوه در برابر استقامتشان سر تعظیم فرود می‌آورد.

استان یزد مفتخر است که مهد پرورش هزاران شهید والامقام است و پشت سر هر یک از این ستارگان درخشان، مادری فداکار یا همسری صبور ایستاده است که پرچم ایثار را برافراشته نگاه داشته‌اند. اینجانب باور دارم که خدمت به این قشر معزز، نه یک وظیفه اداری، بلکه ادای دینی کوچک در برابر اقیانوسی از ایثار است.

ضمن عرض تسلیت سالروز وفات حضرت‌ ام‌البنین (س)، این روز را به تمام مادران دلسوز و همسران فداکار شهدای گرانقدر استان یزد تبریک و تسلیت عرض می‌نمایم. از درگاه خداوند متعال برای مادران و همسران آسمانی شده، همنشینی با حضرت زهرا (س) و برای بازماندگان، سلامتی و توفیق روزافزون در سایه‌سار ولایت مسألت دارم.

امید است دعای خیر شما مادران و همسران شهدا، بدرقه راه خادمانتان در مسیر خدمت به مردم شریف استان باشد.