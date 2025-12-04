پخش زنده
امروز: -
نماینده سازمان توسعه ملل متحد (یو ان دی پی) در ایران گفت: دریاچه ارومیه میراثجهانی است وفقط متعلق به ایران نیست احیای آن هم اهمیت بین المللی دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ نماینده سازمان توسعه ملل متحد (یو ان دی پی) در ایران گفت: دریاچه ارومیه میراثجهانی است وفقط متعلق به ایران نیست احیای آن هم اهمیت بین المللی دارد.
ای شانی مداگانگودالبه با بیان این مطلب گفت: همکاری ما و ایران در حوزه تالابها قدمت طولانی دارند و امروز هم اینجا هستیم تا برای یکی از ارزشمندترین دریاچههای شور جهان برنامه ای اثر گذار اجراکنیم.
نماینده (یو ان دی پی) در ایران افزود: برای کمک به احیای دریاچه ارومیه وکاهش مصرف آب کشاورزی نخست دنبال بهترین مدل اجرا هستیم و سپس به اجزا اب کشاورزی و انرژی توجه میکنیم تا به بهترین شکل کنار هم قرار گیرند و در نهایت مردم و اجتماعات محلی ومشاغل هستند که چگونه به صرفه جویی آب خواهند پرداخت تا به دریاچه ارومیه وکل جهان کمک کنند.
وی نقش زنان در اجرای این طرح مهم دانست وتصریح کرد: ما در ۲۰ سال گذشته که در ایران کار کردیم زنان همیشه پیشگام بودند ودر این طرح هم میتوانیم از توان بالقوه زنان روستایی برای افزایش مشترکت روستائیان بهره بگیریم
نماینده سازمان توسعه ملل متحد (یو ان دی پی) در ایران هدف اصلی در اجرای این طرح را تغییر رفتار کشاورزان و جوامع محلی عنوان و اضافه کرد: تغیر رفتار نیاز به زمان طولانی دارد، اما اثر بخش خواهد بودای شانی مداگانگودالبه افزود: تعادل بخشی بین معیشت و مسائل اقتصادی و کاهش مصرف آب را از نیازمندیهای اجرای طرح دانست وگفت: باید مشوقهای برای افزایش انگیزه روستائیان وجوامع محلی داشته باشیم تا نه تنها ایننسل بلکه نسلهای بعدی هم در روشهای ابیاری و الگوی کشت تغییر رفتار بدهند