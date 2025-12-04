افراد دارای معلولیت ذهنی و سندروم داون، نقاشی‌های خود را روی دیوار ۴۷ در آباده به تصویر کشیدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،شهردار آباده گفت: با هدف دیده شدن افراد دارای معلولیت ذهنی، شهرداری این شهرستان با ترمیم دیوار ۴۷ در خیابان ۱۷ شهریور، این دیوار را در اختیار افراد دارای سندروم داون قرار داد تا تصاویر و خلاقیت خود را به نمایش بگذارند.

مهدی شاکر افزود: به دلیل ۴۷ کروموزومی بودن این افراد، این طرح در حمایت از معلولان ذهنی به طرح دیوار ۴۷ نامگذاری کرده است

شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.