جلسه وفاق خدمت با هدف بررسی و رسیدگی به مشکلات شهرها و روستاهای غرب بخش میمه، در شهر لای بید برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ فرماندار شهرستان شاهین شهر و میمه گفت: در این نشست، موضوعهای مرتبط با مسکن، راه و شهرسازی، کشاورزی، ورزش و جوانان و بهداشت و درمان به عنوان محورهای اصلی بررسی شد و مسئولان دستگاههای مختلف گزارشی از وضعیت موجود و نیازهای منطقه ارائه کردند.
ناصر اسدی افزود: برای حل مشکلات زمان بندی خاصی در نظر گرفته شده است که در جلسههای شهرستانی و استانی پیگیری و حل میشود.
وی گفت: یکی از مهمترین اهداف جلسه وفاق خدمت، حضور مسئولان و بازدید از مشکلات روستاها و شهرهایی است که با مرکز شهرستان فاصله دارند.