

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در نخستین دیدار مرحله نیمه نهایی تیم استقلال قم با نتیجه ۸ بر ۲ از سد دانشگاه آزاد اسلامی خوزستان گذشت و راهی فینال شد.

استقلال قم ۸ _ دانشگاه آزاد اسلامی خوزستان ۲ (اسامی تیم استقلال در ابتدا آمده است)

۵۵ کیلوگرم: حسین بیژنی ۲_ محمد حسین پناهی ۵،

۶۰ کیلوگرم: محمد عشیری صفر _ پویا ناصرپور ۹،

۶۳ کیلوگرم: رضا قیطاسی ۲ _ عرفان جرکنی ۱،

۶۷ کیلوگرم: احمدرضا محسن نژاد ۱۱ _ حسین اسدی صفر

۷۲ کیلوگرم: ایمان محمدی ۵ _ حجت رضایی ۲،

۷۷ کیلوگرم: امیر عبدی ۷ _ اهورا بویری ۲،

۸۲ کیلوگرم: محمد ناقوسی ۵_ ابوالفضل مهمدی ۱،

۸۷ کیلوگرم: جمال اسماعیلی ۶ _ رسول گرمسیری ۴،

۹۷ کیلوگرم: ناصر علیزاده ۵_ محمد هادی صیدی صفر

۱۳۰ کیلوگرم: علی اکبر یوسفی ۲ _ امیرحسین عبدولی صفر

دیدار رده‌بندی از ساعت ۱۵:۳۰ و دیدار فینال نیز از ساعت ۱۷ برگزار خواهد شد.