پخش زنده
امروز: -
مرحله نیمه نهایی بیست و پنجمین دوره لیگ برتر کشتی فرنگی در سالن شهدای هفتم تیر تهران در حال برگزاری است.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در نخستین دیدار مرحله نیمه نهایی تیم استقلال قم با نتیجه ۸ بر ۲ از سد دانشگاه آزاد اسلامی خوزستان گذشت و راهی فینال شد.
استقلال قم ۸ _ دانشگاه آزاد اسلامی خوزستان ۲ (اسامی تیم استقلال در ابتدا آمده است)
۵۵ کیلوگرم: حسین بیژنی ۲_ محمد حسین پناهی ۵،
۶۰ کیلوگرم: محمد عشیری صفر _ پویا ناصرپور ۹،
۶۳ کیلوگرم: رضا قیطاسی ۲ _ عرفان جرکنی ۱،
۶۷ کیلوگرم: احمدرضا محسن نژاد ۱۱ _ حسین اسدی صفر
۷۲ کیلوگرم: ایمان محمدی ۵ _ حجت رضایی ۲،
۷۷ کیلوگرم: امیر عبدی ۷ _ اهورا بویری ۲،
۸۲ کیلوگرم: محمد ناقوسی ۵_ ابوالفضل مهمدی ۱،
۸۷ کیلوگرم: جمال اسماعیلی ۶ _ رسول گرمسیری ۴،
۹۷ کیلوگرم: ناصر علیزاده ۵_ محمد هادی صیدی صفر
۱۳۰ کیلوگرم: علی اکبر یوسفی ۲ _ امیرحسین عبدولی صفر
دیدار ردهبندی از ساعت ۱۵:۳۰ و دیدار فینال نیز از ساعت ۱۷ برگزار خواهد شد.