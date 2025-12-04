



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، پنجمین سالگرد شهادت سردار سرلشکر پاسدار حاج عبدالرسول استوار محمودآبادی در شیراز برگزار شد .

فرمانده سپاه فجر فارس با اشاره به نقش سردار استوار محمودآبادی در عرصه‌های مختلف افزود: این شهید بزرگوار در همه مسئولیت‌ها در حوزه رزم و آموزش تا اطلاعات سپاه، منشأ تحولات بزرگ و اقدامات اساسی بود. در هشت سال دفاع مقدس، در مبارزه با ضدانقلاب در قرارگاه حمزه سیدالشهدا و سپس در جبهه مقاومت و دفاع از حرم، از نیرو‌های مؤثر و پشتوانه حاج قاسم سلیمانی بود.

سردار بوعلی ادامه داد: شهید استوار در کنار فعالیت‌های میدانی، در حوزه آموزش نیز نقشی تعیین‌کننده داشت و در راه‌اندازی مدارس الگو در سطح کشور و حتی فراتر از مرز‌های ایران تلاش‌های ماندگاری انجام داد. او با وجود همه خدمات ارزنده‌اش، هیچ‌گاه تمایلی به مطرح شدن نداشت و همواره بی‌ادعا و خالصانه کار می‌کرد.

وی افزود:یکی از ویژگی‌های مهم این شهید عزیز، دقت، تعهد و پیگیری کامل مأموریت تا دستیابی به نتیجه بود. هر کاری را که بر عهده می‌گرفت با اعتقاد و قاطعیت انجام می‌داد و هیچ‌گاه آن را نیمه‌کاره رها نمی‌کرد.