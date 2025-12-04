پخش زنده
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی براهمیت اتقان و استحکام آراء و نقش محاکم تجدیدنظر در طرح پایش زندانیان تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در نشست قضایی قضات محاکم تجدیدنظر استان با تبریک روز مجلس و سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گفت: این قانون اساسی و انقلاب ثمره مجاهدتهای مردم شریف کشور و رهبری مدبرانه بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و هدایت داهیانه رهبر معظم انقلاب میباشد و بر همه مسئولان و کارگزاران این نظام مقدس لازم است که به شایستگی از این دستاوردهای ارزشمند انقلاب پاسداری و صیانت کنند.
عتباتی افزود: همکاران بنده در جای جای استان شهیدپرور آذربایجان غربی با ایثار و تلاش شبانه روزی در خدمت رسانی به مردم شریف هستند و لحظه نگذاشتهاند چرخ خدمت رسانی به مردم از حرکت بازایستد و از این حیث از تک تک همکاران خودم تشکر و قدردانی میکنم.
مقام ارشد قضایی استان سپس به بیان آماری از تعیین تکلیف پروندههای مسن و معوق در شعب محاکم تجدیدنظر استان پرداخت و از شعبی که در این زمینه توفیقات ارزشمندی بدست آوردهاند تشکر کرد و از شعبی که نیاز به تلاش مضاعف دارند خواست تا پایان سال تکلیف پروندههای مسن و معوق را با تمرکز بر این پروندهها معین نمایند.
رئیس کل دادگستری استان سپس از قضات محاکم تجدیدنظر استان خواست تا اتقان و اقناع آراء را در محاکم تجدیدنظر به حد اعلای خود برسانند و با تدقیق و تعمق علمی کافی در صدورآرای مستحکم و متقن میزان نقض آراء را به حداق برسانند.
عتباتی برگزاری نشستهای تخصصی قضایی اینچنین را در رشد و ارتقای علمی همکاران بسیار موثر دانست و برگزاری این نشستها به صورت مستمر و مداوم تاکید نمود.
رئیس شورای قضایی استان در ادامه به تشریح و طرح پایش زندانیان و چگونگی اجرای این طرح پرداخت و گفت: پایش یعنی بررسی دقیق وضعیت قضایی تک تک زندانیان تا اینکه اگر فردی واجد شرایط ارفاقات و امتیازات قانونی باشد بتوان به او کمک کرد تا از نعمت آزادی بهرهمند شود و بتواند به جمع خانواده خود برگردد.
عتباتی با اشاره به بازدید خود از دو خانواده زندانی گفت: وقتی سرپرست خانواده نباشد مشکلات و آسیبهای زیادی خانواده و فرزندان او را تهدید میکند لذا این پایشها میتواند کمک کند تا سرپرستان خانوادهها به آغوش خانواده بازگردند.
وی افزود، در طرح پایش از محاکم تجدیدنظر انتظاراتی هست که یکی رسیدگی خارج از نوبت به پروندههای طرح پایش هست و دیگری رسیدگی با نگاه مساعدت و کمک به زندانیان واجد شرایط که از ارفاقات و امتیازات قانونی بهرهمند شوند.
رئیس کل دادگستری استان در پایان به لزوم تکریم مراجعان در همه واحدهای قضایی تاکید و گفت: به حمدالله آذربایجان غربی در ارزیابی به عمل آمده از معاونت راهبردی قوه قضائیه رتبه سوم کشور را در زمینه تکریم مراجعان بدست آورده است که این امر باید با قوت بیشتری ادامه پیدا کند.