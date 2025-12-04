به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ سرهنگ منوچهر نصیری گفت: در پیگیری‌های اطلاعاتی مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قم مبنی بر حمل و جابجایی محموله مواد مخدر توسط یک قاچاقچی با استفاده از یک دستگاه کامیون از استان‌های جنوبی به مقصد استان‌های شمالی کشور و عبور از محور مواصلاتی قم، موضوع در دستور کار مأموران این پلیس قرار گرفت.

وی افزود: سپس مأموران با هماهنگی مقام قضائی به محور‌های مواصلاتی اعزام و در محور دلیجان-سلفچگان کامیون حامل بار قانونی مواد اولیه کاشی و سرامیک را شناسایی و متوقف کردند.

سرهنگ نصیری گفت: در بازرسی از این خودرو، ۱۰ بسته مواد مخدر از نوع تریاک به وزن ۱۰۹ کیلو و ۳۵۰ گرم کشف و متهم دستگیر شد.