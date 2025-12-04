وزیر علوم، تحقیقات و فناوری:
دانشگاه محل تبدیل ایدهها به محصول است
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت:دانشگاه محل تولید علم، پژوهش و تبدیل ایدهها به محصول است اما در عین حال جای مسئولیتپذیری نیز هست.
،حسین سیمایی صراف در اختتامیه هجدهمین جشنواره ملی حرکت که در دانشگاه تبریز برگزار شد با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای ۱۶ آذر گفت:در آستانه روز دانشجو هستیم روزی که در ۱۶ آذرماه ۱۳۳۲ و تنها چند ماه پس از کودتای ننگین ۲۸ مرداد ریچارد نیکسون عازم تهران شد و دانشجویان آرمانخواه، استقلالطلب و آزاده در اعتراض به این سفر برخاستند و پاسخ آنها گلوله بود. در آن حادثه سه دانشجوی شهید تقدیم جامعه دانشگاهی شد.
وزیر علوم با تاکید بر اینکه دانشجو نماد هوشیاری و آگاهی است گفت:دانشجویان ما بیش از همه اقشار جامعه مسئولیتپذیرند.دانشگاه در جامعه امروز از بالاترین سطح اعتماد اجتماعی برخوردار است و این سرمایه بزرگی است که به اتکای آن نهاد علم میتواند ایران عزیز را بسازد.
وی ادامه داد: با وجود تنوع قومی، زبانی و فرهنگی دانشگاه همچنان محل گفتگو است و مسائل مهم کشور در دهههای اخیر همیشه در دانشگاه مطرح شده است. رژیم شاه نمیخواست دانشگاه وارد عرصههای اجتماعی و سیاسی شود اما جمهوری اسلامی این فضا را فراهم کرد.
وی با بیان اینکه یکی از افتخارات کشور انجمنهای علمی هستند افزود: ۱۳۰ هزار فعالیت دانشجویی در طول یک سال حاصل تلاش انجمنهاست.
سیمایی صراف خاطرنشان کرد:با فکر، ایده و کار جمعی میتوان حرکت بزرگی ایجاد کرد. جشنواره حرکت، محصول سرمایهگذاری مالی نیست محصول سرمایه انسانی کشور است و ما از این سرمایه سرشار برخورداریم. این حرکت علمی برای توسعه ایران به اتکای اراده، علم، فرهنگ و هنر دانشجوی ایرانی مایه مباهات است.
وزیر علوم اظهار کرد:در انجمنهای علمی مشاهده میشود که یادگیری فقط محصول کلاس درس و امتحان نیست بلکه در تلاش جمعی و مستمر شکل میگیرد. شما بخشی از این مسیر را ساختهاید و اکوسیستمی ایجاد کردهاید که در آن دانشجو فعال است، یادگیری تعاملی اتفاق میافتد، مهارتها افزایش مییابد و افقهای نو گشوده میشود.
گفتنی است در پایان از دانشگاههای برگزیده تجلیل به عمل آمد.
هجدهمین دوره جشنواره ملی حرکت از ۱۰ آذر در دانشگاه تبریز با حضور ۴۰۰ دانشجوی نخبه، تلاشگر و امیدآفرین آغاز به کار کرده و آیین اختتامیه آن امروز برگزار شد بیش از ۱۱۰ دانشگاه در بخش نمایشگاهی جشنواره حرکت شرکت کردند.