مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی بر اهمیت نقش برنامههای قرآن، عترت و نماز در ارتقای هویت دینی و تربیت معنوی دانشآموزان تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیرکل آموزش و پرورش استان در گردهمایی کارشناسمسئولان و کارشناسان قرآن، عترت و نماز شهرستانها و مناطق ۲۵گانه آموزش و پرورش استان بر اهمیت ترویج معارف دینی در مدارس تاکید کرد و گفت: نقش برنامههای قرآن، عترت و نماز در ارتقای هویت دینی و تربیت معنوی دانشآموزان بسیار مهم است و اجرای منسجم برنامههای پرورشی در سال تحصیلی جدید مورد تاکید میباشد.
صمیمی ویژگیهایی را برای کارشناسان ادارات قرآن، عترت و نماز شهرستانها و مناطق ۲۵ گانه استان را برشمرد و عنوان کرد: کارشناسان این حوزه باید علم و آگاهی کافی درحوزه قرآن داشته باشند و بتواند پاسخگوی شبهات دینی و اخلاقی دانش آموزان باشد.
صمیمی اضافه کرد: خادمان قرآنی باید بینش و اطلاعات عمیقی از مطالب قرآنی داشته و توانمندی پژوهشی و تحقیقی درحوزه قرآن داشته باشد.
ایشان افزود: یک کارشناس قرآنی باید تسلط بر ابزارهای تبلیغی داشته باشد و علاوه بر موضوعات اداری بداند که چه ابزاری برای تبلیغ قرآن نیاز است.
مقام عالی نظام تعلیم و تربیت استان در پایان تصریح کرد: ویژگیهای اخلاقی و روحی خادمان قرآنی عملا در زندگی شخصی باید نمود داشته باشد چرا که مسئولیت کارشناسان قرآنی بسیار مهم و خطیر میباشد، زیرا همواره بعنوان یک الگو مورد توجه دانش آموزان، اولیا و همکاران اداری است.