به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سخنگوی عملیات سازمان آتش‌نشانی مشهد گفت: ساعت ۹:۳۲ دقیقه صبح امروز پنج‌شنبه ۱۳ آذرماه، حادثه گازگرفتگی در یک مهمانپذیر در محدوده خیابان امام رضا (ع)به سامانه ۱۲۵ اعلام شد و بلافاصله آتش نشانان در محل حاضر شد.

آتش‌پاد دوم حسن نجمی اظهار داشت: با حضور آتش نشانان در محل مشخص شد نشت گاز مونوکسید کربن در یکی از اتاق‌ها منجر به فوت دو نفر (یک خانم و یک آقا) شده است.

وی با اعلاماینکه علت قیق حادثه در دست بررسی است افزود: نصب و نگهداری مناسب دستگاه‌های اعلام‌کننده نشت گاز (دتکتور CO) و اطمینان از تهویه مناسب در فضا‌های بسته، امری حیاتی و جان‌بخش است.