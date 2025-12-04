پخش زنده
گازگرفتگی در یک مهمانپذیردر مشهد، جان دو مسافر را گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سخنگوی عملیات سازمان آتشنشانی مشهد گفت: ساعت ۹:۳۲ دقیقه صبح امروز پنجشنبه ۱۳ آذرماه، حادثه گازگرفتگی در یک مهمانپذیر در محدوده خیابان امام رضا (ع)به سامانه ۱۲۵ اعلام شد و بلافاصله آتش نشانان در محل حاضر شد.
آتشپاد دوم حسن نجمی اظهار داشت: با حضور آتش نشانان در محل مشخص شد نشت گاز مونوکسید کربن در یکی از اتاقها منجر به فوت دو نفر (یک خانم و یک آقا) شده است.
وی با اعلاماینکه علت قیق حادثه در دست بررسی است افزود: نصب و نگهداری مناسب دستگاههای اعلامکننده نشت گاز (دتکتور CO) و اطمینان از تهویه مناسب در فضاهای بسته، امری حیاتی و جانبخش است.