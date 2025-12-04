به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان ارومیه از دستگیری پنج شکارچی متخلف در مناطق کوهستانی بخش صومای‌برادوست خبر داد.

مختار خانی گفت: مأموران یگان حفاظت محیط‌زیست اداره کل در جریان گشت و کنترل مستمر در محدوده کوهستانی روستای گلشیخان، پنج فرد متخلف را شناسایی و دستگیر کردند.

وی افزود: از این افراد پنج قبضه اسلحه شکاری و لاشه یک قطعه کبک کشف و ضبط شده است.

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست ارومیه در ادامه اظهار کرد: پس از تشکیل پرونده، متهمان برای رسیدگی قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی در پایان از شهروندان علاقه‌مند به حیات‌وحش خواست هرگونه تخلف در زمینه شکار و صید یا خریدوفروش و نگهداری جانوران وحشی را از طریق سامانه تلفن رایگان ۱۵۴۰ اطلاع دهند.