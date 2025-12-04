پخش زنده
امروز: -
با حضور اقشار مختلف، مراسم بزرگداشت شهدای امنیت و اقتدار در اراک برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ مراسم بزرگداشت شهدای امنیت و اقتدار در زورخانه امیرکبیر اراک با حضور جمعی از مسئولان و مردم برگزار شد.
در این آیین، ورزشکاران زورخانهای با اجرای نمایشهای پهلوانی فضای مراسم را معنویتر کردند.
این مراسم به یاد شهیدان حسن آقایی، رضا علیبیگی و مجتبی اسماعیلی که در ماههای اخیر در راه مبارزه با اشرار به شهادت رسیدند، برگزار شد.
آیتالله دری، نماینده ولیفقیه در استان و سردار رفیعیکیا فرمانده انتظامی استان در سخنانی به مقام والای شهدا و نقش آنان در حفظ امنیت کشور اشاره کردند.
در این مراسم از خانوادههای این سه شهید والامقام و جمعی از ورزشکاران زورخانه قدردانی شد.