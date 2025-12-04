به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «عباس علی‌آبادی» در جمع خبرنگاران با اشاره به چهاردهمین اجلاس حکام مدیریت منطقه‌ای آب شهری تحت پوشش یونسکو که امروز (پنجشنبه،۱۳ آذر) در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی تهران برگزار شد، گفت: یونسکو این مرکز را با ریاست جمهوری اسلامی ایران فعال کرده است، بر همین اساس اجلاس بسیار مهمی در جهت توسعه منطقه‌ای و مشارکت بین کشور‌ها با یکدیگر به میزبانی ایران برگزار شد.

وی با بیان اینکه اغلب مشکلات ما درخصوص آب و هوا در بین کشور‌های همسایه مشترک است، افزود: برگزاری این اجلاس‌ها و برگزاری کارگاه‌های ذیل آن با حضور کشور‌های مختلف می‌تواند در زمینه همفکری و ارائه راه حل‌های مشترک موثر باشد.

وزیر نیرو با اشاره به تبادلات آب بین ایران و عراق و افغانستان گفت: همکاری در بین زمینه‌های مختلف با این دو کشور از جمله موضوعات بسیار مهمی بود که در این اجلاس بر آن تاکید کردیم.

وی بیان کرد: با توجه به شرایط حاد کنونی سعی کردیم تا اجلاس را به سمت تخصصی‌تر شدن و ارائه راه‌حل‌ها پیش ببریم، در کارگاه‌های این اجلاس که با حضور بیش از ۱۰ هزار نفر به صورت مجازی و حضوری برگزار شد، بسیاری از کارشناسان آموزش‌هایی را دریافت کردند که می‌تواند برای حل این مشکل موثر باشد.

وزیر نیرو گفت: تلاش می‌کنیم وضعیت را از منظر انتقال تجربیات با یکدیگر تبادل اندیشه کرده و راه حل‌های مناسبی برای آن بیابیم.

لزوم همکاری مشترک منطقه‌ای و جهانی برای حل مشکلات آب

برکت‌الله آریوبی رئیس بخش آب‌های فرامرزی وزارت آب و انرژی افغانستان به صورت مجازی در چهاردهمین نشست شورای حکام مرکز مدیریت آب شهری ضمن تشکر از وزیر نیروی ایران برای برگزاری چهاردهمین نشست دوره‌ای شورای حکام آب در ایران، گفت: آب به عنوان یک نعمت الهی و اساس حیات بشری امروز بیش از هر زمان دیگری به موضوع اصلی و حیاتی در سطوح ملی، منطقه‌ای و جهانی تبدیل شده است.

وی تاکید کرد: محدودیت منابع آب شیرین، محدودیت دسترسی و گسترش فعالیت‌های انسانی، تغییرات اقلیمی و افزایش تقاضا آب را به مرکز توجه جامعه جهانی مبدل کرده است.

رئیس بخش آب‌های فرامرزی وزارت آب و انرژی افغانستان افزود: کشور افغانستان به دلیل جنگ‌های تحمیلی و طولانی مدت در دهه‌های گذشته به عنوان کشور فرادست در بسیاری از حوضه‌ه‌های دریایی نتوانسته است از ظرفیت‌های خود برای استفاده از منابع آب و رفع نیاز‌های اساسی مردم استفاده کند. موضوعی که موجب شده است تا با کاهش قابل توجه منابع آب‌های سطحی، افزایش تقاضا و عدم دسترسی مردم به آب پاک، رشد شهرنشینی و تحریم‌های اقتصادی علیه مردم، افغانستان در ارائه خدمات در بخش آب با چالش مواجه باشد.

آریوبی ادامه داد: با توجه به چالش‌های مشترک می‌توان در خصوص مدیریت پایدار آب، کاهش اثرات تغییرات اقلیم همکاری‌های مشترک منطقه‌ای و مشترک جهانی کرد و موجب توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و ثبات در منطقه شد.

وی با تاکید بر اینکه دیپلماسی آب فعال و عادلانه می‌تواند زمینه ساز اعتمادسازی و همکاری‌های منطقه‌ای و رفع اختلاف در میان کشور‌ها باشد، گفت: حل مشکلات حوضه‌های آبریز فرامرزی از توان یک کشور به تنهایی خارج بوده و نیازمند همکاری‌های چند جانبه حمایت سازمان‌های منطقه‌ای و جهانی است تا به این طریق بتوانیم از بروز منازعات منطقه‌ای جلوگیری کنیم.

به گفته آریوبی؛ سیاست افغانستان به ویژه در حوزه آب تفاهم، همکاری و تعامل سازنده با کشور‌های همسایه است؛ و باور داریم که از راه گفت‌و‌گو و تبادل تجربیات و همکاری‌ها می‌توان زمینه استفاده عادلانه پایدار از منابع مشترک آبی را فراهم کرد.

وی ضمن دعوت به همکاری و تعامل کشور‌های منطقه افزود: بر همین اساس از تمام کشور‌های دوست که تجربه موفق در زمینه مدیریت بحران آب، سیستم‌های آب و فاضلاب شهری، حوضه‌های آبریز، سازگاری با تغییرات اقلیم، اصلاح ساختار‌های زیست محیطی دارند درخواست می‌کنیم تا در انتقال تجارب خود با افغانستان همکاری کنند.

آریوبی گفت: توقع داریم تا مباحث مطرح شده در این نشست زمینه ساز طرح و ارائه راه حل‌های علمی و عادلانه برای مدیریت بحران‌های آبی منطقه باشد راه حل‌هایی که نه تنها پاسخگوی نیاز‌های مردم و منطقه بوده بلکه بتواند ثبات و پایداری را در طولانی مدت ایجاد کند.