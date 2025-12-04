کشت ۸۰۰ هکتاری پاییزه در دابودشت آمل
مدیر جهاد کشاورزی آمل از کشت ۸۰۰ هکتار محصول پاییزه در بخش دابودشت این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، محمد هادیزاده گفت: دابودشت با ۸۴۰۰ هکتار اراضی زراعی، یکی از قطبهای کشاورزی آمل است که پس از برداشت برنج، برای جلوگیری از رهاسازی زمین و افزایش درآمد کشاورزان، اقدام به کشت دوم میکند.
وی افزود: کشاورزان روستاهای چاره، ناصرآباد، هشتل و کردخیل در حوزه دابودشت، امسال محصولات پاییزه شامل انواع سبزیجات برگی مانند کاهو و همچنین علوفه را در سطح ۸۰۰ هکتار کشت کردهاند.
مدیر جهاد کشاورزی آمل گفت: بخش مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و مرکز خدمات کشاورزی رئیسآباد، برای پشتیبانی از کشاورزان، تأمین نهادههای کودی و سوخت را به صورت حوالههای الکترونیکی و آنلاین انجام داده و در اختیار سبزیکاران قرار دادهاند.
هادیزاده افزود: سطح کشت پاییزه امسال نسبت به سال گذشته تقریباً ۱۰ درصد افزایش یافته است که نشاندهنده استقبال خوب کشاورزان و اثربخشی حمایتهاست.
بیابانی سرپرست مرکز خدمات کشاورزی حوزه رئیسآباد دابودشت نیز با توجه به شرایط آب و هوایی پیشرو توصیه کرد: برای کاهش اثرات تنش دمایی در هوای سرد، لازم است کشاورزان مدیریت بهینه کودی به ویژه مصرف کودهای پتاسه را جدی بگیرند.
وی همچنین بر ضرورت بیمه کردن محصولات پاییزه به عنوان راهکاری برای مدیریت ریسک و حفظ منافع کشاورزان تأکید کرد.