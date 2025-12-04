پخش زنده
همایش آموزشی هیئتهای نظارت بر انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستای آذربایجانغربی در ارومیه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهاباد؛ رئیس ستاد انتخابات استان در این همایش با اشاره به برگزاری تمامالکترونیک انتخابات پیشرو، این شیوه را موجب افزایش شفافیت، اعتماد عمومی، سرعت در اعلام نتایج و حذف خطاهای انسانی در فرآیند شمارش آرا اعلام کرد.
رسول مقابلی همچنین با تأکید بر لزوم تعامل و همکاری کامل هیئتهای اجرایی و نظارت در تمام مراحل برگزاری انتخابات، چهار اصل امنیت، سلامت، رقابت و مشارکت بالا را منشور اساسی انتخابات در نظام جمهوری اسلامی دانست و گفت: با همکاری سازنده میان ستاد انتخابات و هیئت نظارت استان و با اتحاد و همبستگی مردم، شاهد مشارکت حداکثری در هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا خواهیم بود.