رئیس کل دادگستری استان قم گفت: خدمات الکترونیک قضایی رایگان، به ویژه در روستاهای کمتر برخوردار استان، از برکات نگاه جهادی و منشأ آثار ماندگار در قوه قضائیه است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجتالاسلام سیدکاظم موسوی رئیس کل دادگستری و رئیس شورای قضایی استان قم در نخستین آئین نکوداشت گروههای جهادی و مردمی همکار بنیاد برکت در عرصههای فردی و گروهی که در مجتمع حضرت معصومه سلاماللهعلیها برگزار شد افزود: تشکیل گروههای جهادی دستور مستقیم مقام معظم رهبری مدظلهالعالی است؛ هیچ کشوری بدون تعاون و همکاری مردم آن ساخته نشده است.
رئیس کل دادگستری استان قم با اشاره به جایگاه ویژه قم در بیانات رهبر حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی ایران گفت: خدمت به قم، خدمت به آبروی جمهوری اسلامی است؛ امروز قم منظمترین کلانشهر کشور است و این افتخار حاصل تلاش همه دستگاهها و گروههای مردمی میباشد.
حجتالاسلام سیدکاظم موسوی با اشاره به اینکه شناسایی و رفع مشکلات قم باید در اولویت باشد، افزود: اگر معضلی در قم مشاهده شود، پیگیری رفع آن بر همه ما واجب است؛ گروههای جهادی باید نقاط آسیبزا و محلات دارای مشکل را شناسایی و برای رفع آن اقدام کنند و ما نیز در دستگاه قضا تا حد امکان پشتیبان هستیم.
حجتالاسلام سیدکاظم موسوی با اشاره به همکاری گسترده دادگستری و ستاد اجرایی فرمان امام در اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی گفت: اصلیترین حمایت دستگاه قضایی از فعالیتهای جهادی، اصل ۴۹ قانون اساسی است؛ اموالی که با اجرای عادلانه قانون احیا میشود، امروز در مسیر فعالیتهای جهادی و محرومیتزدایی هزینه میگردد.
وی با اشاره به ظرفیتهای احکام جایگزین جهت انتفاع فعالیتهای جهادی افزود: بخش مهمی از مشکلات محلات میتواند از طریق احکام جایگزین حبس حل شود.
حجتالاسلام سیدکاظم موسوی با اشاره به فعالیتهای جهادی همکاران قضایی گفت: بسیاری از خدمات الکترونیک قضایی، به ویژه در روستاهای کمتربرخوردار استان، توسط نیروهای جهادی دستگاه قضا به صورت رایگان ارائه میشود؛ این اقدامات از برکات نگاه جهادی و منشأ آثار ماندگار در قوه قضاییه است.
رئیس کل دادگستری استان قم با اشاره به ضرورت ورود گروههای جهادی به حل آسیبهای اجتماعی گفت: قم به جهت وجود بابرکت حرم مطهر کریمه اهلبیت حضرت فاطمه معصومه سلاماللهعلیها و مسجد مقدس جمکران باید در کشور سرآمد باشد؛ جهادگران میتوانند برای پیشرفت قم در زمینههایی مانند کاهش ناهنجاریها، کمک به خانوادهها، مشاوره و رفع آسیبهای محلهای فعالیت داشته باشند.
حجتالاسلام سیدکاظم موسوی افزود: پروندههای قضایی در قم از بسیاری از کلانشهرها کمتر است، اما برخی رسانهها و فضای مجازی تصویر غیرواقعی ارائه میدهند لذا جهادگران ماموریت دارند، با امیدآفرینی، تصویر واقعی قم را به جهانیان معرفی کنند.
وی با اشاره به اینکه هرگونه مانعتراشی علیه فعالیتهای جهادی از سوی دستگاه قضا پیگیری میشود، گفت: اگر ادارهای قصد مانعتراشی فعالیتهای جهادی داشته باشد، دستگاه قضا ورود خواهد کرد.
حجتالاسلام سیدکاظم موسوی در پایان با قدردانی از فعالان جهادی و مسئولین ستاد اجرایی فرمان امام (ره) افزود: امیدواریم با تلاش جهادگران، قم مقدس به آبادترین و کممسئلهترین شهر کشور تبدیل شود.